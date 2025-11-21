Cuánto dinero puede ganar Lanús si se consagra campeón de la Copa Sudamericana + Seguir en









El “Granate” se enfrentará este sábado contra Atlético Mineiro, en busca de su segunda Sudamericana. Los premios que entregará Conmebol.

Lanús se enfrentará este sábado con Atlético Mineiro de Brasil, por la final de la Copa Sudamericana, y en caso de quedarse con el título recibirá una considerable suma de dinero.

Luego de la clasificación a la final, gracias al triunfo por 3-2 en el global ante Universidad de Chile, Lanús llegó a un acumulado de US$3.345.000 en premios.

Sin embargo, el “Granate” seguirá acumulando gane o pierda este partido. En caso de no conseguir la gloria, los dirigidos por Mauricio Pellegrino sumarán dos millones de dólares más a las arcas del club.

Pero la suma cambiará considerablemente en caso de quedarse con el título, ya que representaría un ingreso de 6,5 millones de dólares extra.

Lanús recibió 900 mil dólares solo por participar de la Copa Sudamericana. A esto hay que sumarle los importantes ingresos por los triunfos en la fase de grupos y por avanzar en cada instancia.

El “Granate”, que tendrá un durísimo compromiso en el Estadio Defensores del Chaco ante el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, va en busca de su segundo título en la Copa Sudamericana, torneo que ganó en el 2013 cuando era dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Entre todos los equipos que participaron de esta Copa Sudamericana, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) repartirá un total de US$80.132.000. Cuándo será la final entre Lanús y Atlético Mineiro Lanús y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana 2025 este sábado, cuando se enfrenten a partir de las 17 (hora de Argentina) en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, Paraguay.