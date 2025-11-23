El enojo de Franco Colapinto en Las Vegas: "El auto fue un desastre y no tuve grip en toda la carrera" + Seguir en









Tras finalizar 15° en el Gran Premio nocturno de Las Vegas y beneficiarse por las descalificaciones de Norris y Piastri, el piloto argentino expresó una fuerte frustración por el discreto rendimiento del Alpine. Señaló falta de adherencia, problemas de manejo y daños en el difusor tras un toque inicial.

El Gran Premio fue ganado por Max Verstappen (Red Bull)

La noche de Las Vegas dejó un sabor amargo para Franco Colapinto. Aunque ascendió al 15° puesto por las descalificaciones posteriores de Lando Norris y Oscar Piastri, el piloto argentino de 22 años se retiró visiblemente molesto por otra carrera en la que el Alpine A525 volvió a exhibir un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

Apenas ingresó a la zona mixta, Colapinto habló con los medios y no ocultó su fastidio, primero por los fuegos artificiales que acompañaron el cierre del Gran Premio. “Se creen que es Navidad, boludo. Hay perros... Son las diez de la noche. La guita que se gastan en esa pelotudez”, lanzó ante los micrófonos de ESPN, fiel a su estilo espontáneo.

Una vez que cesaron los estruendos, profundizó en su análisis deportivo y describió una competencia complicada de principio a fin. “Fue una carrera frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar: el volante se corría y la parte de atrás del auto no respondía”, detalló.

El origen de las dificultades pudo haber estado en el toque inicial con Alex Albon (Williams), que le provocó la rotura del difusor trasero. Sin embargo, según admitió el propio Colapinto, el comportamiento del auto fue incluso peor de lo esperado. “Hoy fue un desastre el auto. No podía doblar con el freno y cada vez que quería cargar la rueda trasera se movía. No sé si fueron los daños, pero por lo que escuché tampoco tendría que haberse sentido tan mal”, explicó.

Colapinto salvada Para Colapinto, fue una carrera "difícil" F1 Pese a los inconvenientes, el argentino completó todas las vueltas del circuito urbano, manteniendo una racha perfecta de finalización en las 15 carreras disputadas con Alpine. Su estrategia contempló una única detención en boxes, con un cambio de neumáticos que se extendió a 4 segundos. Si bien el tiempo no resultó decisivo, contribuyó a la suma de pequeñas pérdidas que condicionaron su ritmo.

Colapinto, que ya mira con expectativa el cambio reglamentario de 2026 —con autos más pequeños, nuevos neumáticos y la llegada de motores Mercedes en reemplazo de Renault, además del suministro de transmisión y suspensión de la marca alemana—, reconoció que su mayor bronca pasa por no poder ser competitivo: “Es bueno seguir sumando vueltas, pero da bronca no poder pelear”. El Gran Premio fue ganado por Max Verstappen (Red Bull), que continúa firme en la lucha por su quinto título mundial consecutivo. George Russell y Andrea Kimi Antonelli, ambos de Mercedes, completaron el podio tras las desclasificaciones de McLaren. El campeonato seguirá el próximo fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail, sede del Gran Premio de Qatar.