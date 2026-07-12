Harry Kane anticipó la semifinal con Argentina: "Va a ser un partido especial y muy duro" + Agregar ámbito en









El capitán de Inglaterra destacó el triunfo sobre Noruega, agradeció el apoyo de los hinchas y comenzó a palpitar el cruce ante la "Scaloneta" por un lugar en la final del Mundial 2026.

Harry Kane anticipó la semifinal con Argentina: "Va a ser un partido especial y muy duro".

Harry Kane comenzó a vivir la previa de la semifinal del Mundial 2026 ante la Selección argentina y aseguró que será un encuentro "especial y muy duro". El capitán de Inglaterra valoró la clasificación conseguida frente a Noruega, agradeció el respaldo de los hinchas y afirmó que el plantel ya está enfocado en la recuperación física y la preparación para el duelo que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

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Luego del triunfo por 2-1 sobre el conjunto noruego, que le permitió a Inglaterra meterse entre los cuatro mejores por segunda vez en los últimos 36 años, el delantero del Bayern Múnich destacó el esfuerzo realizado por sus compañeros en un partido que calificó como "una verdadera batalla".

"No podría estar más orgulloso del equipo", expresó Kane, quien remarcó que lograron imponerse ante "un rival realmente bueno" en un encuentro condicionado por las altas temperaturas y la humedad.

El capitán de Inglaterra destacó el triunfo sobre Noruega, agradeció el apoyo de los hinchas y comenzó a palpitar el cruce ante la "Scaloneta" por un lugar en la final del Mundial 2026. FIFA El goleador inglés también elogió el sacrificio del plantel y sostuvo que supieron encontrar la manera de quedarse con la victoria. "El fútbol no siempre es lindo, pero encontramos la forma", señaló al referirse al trabajo colectivo que les permitió avanzar a las semifinales.

Sin embargo, Kane dejó en claro que ya dieron vuelta la página y puso el foco en el próximo compromiso. "El fútbol pasa muy rápido. Va a ser un partido especial y también muy duro", aseguró sobre el choque frente a la Selección argentina.

El delantero explicó que el objetivo inmediato será recuperarse físicamente y preparar el encuentro de la mejor manera, antes de cerrar su mensaje con un nuevo agradecimiento a los simpatizantes ingleses por el apoyo brindado durante toda la Copa del Mundo. La Selección argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), por la segunda semifinal del Mundial 2026, con un lugar en la gran final en juego. El plan de la Selección Argentina para enfrentar a Inglaterra La Selección Argentina dejó atrás el exigente triunfo ante Suiza y ya comenzó a preparar el duelo frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Luego de disputar otro encuentro de 120 minutos, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni diseñó un cronograma enfocado en la recuperación física del plantel mientras define el equipo que buscará un lugar en la final. El primer entrenamiento será regenerativo para los futbolistas que acumularon mayor cantidad de minutos frente al conjunto suizo, mientras que el resto del plantel realizará una práctica de mayor intensidad. El lunes, la delegación volverá a Atlanta, donde continuará con la preparación del partido. Ya el martes, la Albiceleste cumplirá con las actividades protocolares organizadas por la FIFA, que incluirán una práctica abierta a la prensa durante los primeros 15 minutos y la atención de tres jugadores en la zona mixta.

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