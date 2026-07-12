Jude Bellingham desafió a Thomas Tuchel antes de la semifinal entre Inglaterra y Argentina

El mediocampista del Real Madrid respondió públicamente a las críticas del entrenador del equipo mayor inglés. "Todos hicimos un enorme esfuerzo para clasificar", dijo el jugador.

“Hoy nos hemos complicado mucho la vida”, declaró aITV Sport. “El resultado es fantástico, estamos en semifinales. Es increíble. Pero no estoy contento con el rendimiento”, dijo Tuchel.

La clasificación de Inglaterra a las semifinales del Mundial 2026 no solo dejó festejos. También expuso un inesperado cortocircuito entre una de sus principales figuras, Jude Bellingham , y el entrenador Thomas Tuchel , a apenas unos días del decisivo cruce ante la Selección argentina.

El mediocampista del Real Madrid, autor de los dos goles en la victoria por 2-1 sobre Noruega en los cuartos de final, respondió públicamente a las críticas que el técnico alemán lanzó sobre el rendimiento del equipo pese a haber conseguido el pase entre los cuatro mejores del torneo.

Tras el encuentro, Tuchel valoró la clasificación, aunque fue muy crítico con el desempeño de sus dirigidos. "El resultado es fantástico, estar en semifinales es increíble, pero no estoy satisfecho con el rendimiento. Nos complicamos solos el partido, cometimos errores tácticos, jugamos con poca precisión y tuvimos suerte", afirmó el entrenador inglés de origen alemán. Además, remarcó que el equipo deberá elevar su nivel si pretende pelear por el título.

Las declaraciones no cayeron bien en Bellingham, quien salió al cruce apenas terminó el partido. "Da igual lo que diga. Todos hicimos un enorme esfuerzo para clasificar", respondió inicialmente el volante, antes de profundizar su postura.

"Tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones contra futbolistas como Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa o Alexander Sorloth. No era un rival sencillo", lanzó el inglés, en una frase que rápidamente generó repercusión en la prensa británica.

Bellingham también defendió la forma en la que Inglaterra consiguió el triunfo y rechazó las críticas al estilo de juego. "No siempre se gana jugando lindo o dando mil pases. Hay partidos que hay que sacarlos adelante de otra manera y eso fue lo que hicimos", sostuvo.

Pese al intercambio, Tuchel intentó bajar el tono de la polémica horas más tarde. El entrenador aseguró que comparte parte del análisis de su futbolista y destacó el esfuerzo colectivo, aunque insistió en que el seleccionado inglés deberá mostrar una versión mucho más sólida si quiere eliminar a Argentina y alcanzar la final del Mundial.

El episodio agrega un condimento extra a una semifinal cargada de historia. Inglaterra llegará al duelo frente al equipo de Lionel Scaloni con un debate interno abierto sobre el funcionamiento del equipo, mientras que Argentina buscará aprovechar cualquier signo de inestabilidad para meterse en una nueva final mundialista.