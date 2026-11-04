GP de Brasil: cronograma, circuito y cómo ver en vivo a Franco Colapinto

La máxima categoría llega a San Pablo para disputar la vigésima fecha de la temporada 2026, con el argentino de Alpine entre los protagonistas.

Interlagos recibe a la Fórmula 1 del 6 al 8 de noviembre, en la última presentación de la categoría en Sudamérica durante 2026.

La Fórmula 1 se prepara para disputar el Gran Premio de Brasil 2026 , una de las fechas más esperadas por los fanáticos argentinos gracias a la presencia de Franco Colapinto . La actividad se desarrollará del viernes 6 al domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace, más conocido como Interlagos, en San Pablo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El piloto de Alpine llega a esta presentación después de un fin de semana particular en México. Aunque había conseguido completar una carrera competitiva y acercarse a la zona de puntos, una sanción posterior impactó en su resultado. Ahora tendrá una nueva oportunidad para buscar un buen desempeño en un circuito histórico de la categoría.

El Gran Premio de Brasil se correrá en el Autódromo José Carlos Pace, ubicado en el barrio de Interlagos, en la ciudad de San Pablo. El trazado fue construido a partir de 1938 y recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 1973. Desde entonces, se convirtió en uno de los escenarios más icónicos del calendario internacional.

El circuito tiene una extensión de 4.309 kilómetros y cuenta con 15 curvas. La carrera del domingo comprende 71 vueltas , con una distancia total de 305,8 kilómetros . El récord de vuelta vigente es de 1:10.540 y pertenece al finlandés Valtteri Bottas, quien lo estableció en 2018.

Una de sus características principales es que se corre en sentido antihorario y está atravesado por desniveles importantes. Su recorrido presenta sectores rápidos, curvas técnicas y cambios de elevación que obligan a los pilotos a encontrar un equilibrio entre velocidad, estabilidad y tracción.

Cómo llega Franco Colapinto

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Brasil después de una presentación agridulce en el circuito Hermanos Rodríguez de México. El argentino había mostrado un ritmo competitivo durante la carrera y consiguió ubicarse en el grupo que peleaba por entrar entre los diez primeros.

El resultado cambió después de la bandera a cuadros. Los comisarios deportivos revisaron una maniobra del piloto de Alpine en un sector con bandera amarilla y establecieron que no había reducido suficientemente la velocidad. Por esa infracción recibió una penalización de diez segundos, que lo hizo caer hasta el decimoquinto puesto de la clasificación final.

La sanción le impidió sumar puntos en una carrera en la que había tenido posibilidades de conseguir un resultado mejor. De todas maneras, el rendimiento durante el domingo dejó cuestiones positivas para el equipo, que va a buscar sostener ese ritmo en la siguiente presentación.

AlpineF1

Cronograma del GP de Brasil

La actividad de la Fórmula 1 en Interlagos empieza el viernes 6 de noviembre con dos sesiones de entrenamientos libres. El sábado se disputará la tercera práctica y, posteriormente, la clasificación que va a definir el orden de largada para la carrera principal.

A diferencia de los fines de semana con formato sprint, esta fecha tendrá el esquema tradicional de tres entrenamientos, clasificación y Gran Premio. Todos los horarios corresponden a Argentina.

Viernes 6 de noviembre

práctica libre 1: de 12.30 a 13.30

práctica libre 2: de 16 a 17

Sábado 7 de noviembre

práctica libre 3: de 11.30 a 12.30

clasificación: de 15 a 16

Domingo 8 de noviembre

carrera: desde las 14

El Gran Premio podrá verse en vivo en Argentina a través de Fox Sports. También estará disponible mediante Disney+ Premium, dentro de la programación de ESPN.

Franco volverá a subirse al Alpine durante la fecha de este fin de semana en la Fórmula 1.

Fórmula 1: cómo sigue el calendario

El Gran Premio de Brasil será la vigésima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 y marca el cierre de la etapa sudamericana de la temporada. Después de la competencia en Interlagos, la categoría tendrá tres presentaciones más antes de finalizar el año. Las últimas carreras del calendario 2026 van a ser:

Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre

Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre

La temporada concluirá en el circuito de Yas Marina, en Emiratos Árabes Unidos, donde se va a disputar la última carrera del año. Antes de ese cierre, Colapinto tendrá otras tres oportunidades para buscar mejores resultados con Alpine.