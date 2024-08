¡Insólito! La boxeadora italiana que abandonó la pelea en los Juegos Olímpicos 2024 recibió un importante premio de la IBA

La IBA le otorgó a Carini el título de "campeona olímpica" , a pesar de no haberlo ganado. Este premio equivale a u$s100.000 , es decir, lo que recibe una campeona olímpica en esta disciplina. Según el informe de la IBA, la boxeadora de 25 años, que ya anunció su retiro profesional del deporte, recibirá u$s50.000 de ese monto . Por otra parte, la Federación Nacional obtendrá 25,000 dólares y su entrenador también recibirá 25,000 dólares.

En ese sentido, el presidente de la IBA, Umar Kremlev, declaró: “No podía ver sus lágrimas. No soy indiferente a este tipo de situaciones y puedo asegurar que protegeremos a cada boxeador. No entiendo por qué se está perjudicando al boxeo femenino. Solo los deportistas que cumplan con los requisitos deberían competir en el ring para asegurar la seguridad”.

No satisfechos con esta determinación, hasta la propia Giorgia Meloni, presidenta de Italia, organizó una reunión con el presidente del COI, Thomas Bach, en la cual se discutió sobre el hecho. Este premio vuelve a encender la llama de un conflicto que parece no tener una resolución en el corto plazo.