Julián Álvarez se ausentó del entrenamiento y crece la tensión en el Atlético de Madrid

Julián Álvarez no se presentó este miércoles al entrenamiento de Atlético de Madrid , apenas unos días después de los fuertes silbidos que recibió de los hinchas en el empate 2-2 ante Villarreal. El club informó oficialmente que su ausencia se debió a una “indisposición” , aunque la situación vuelve a sumar tensión al conflicto por su futuro.

La práctica de este miércoles era la primera del plantel después del empate ante Villarreal en el estadio Metropolitano, donde la relación entre el delantero argentino y los simpatizantes del equipo quedó todavía más deteriorada. La ausencia de Álvarez aparece en un momento especialmente delicado , con el mercado de pases español próximo a cerrar.

El libro de pases en España finalizará el martes 1 de septiembre , por lo que quedan pocos días para encontrar una salida al conflicto. El delantero cordobés pretende abandonar Madrid y su deseo es continuar su carrera en Barcelona , mientras que Atlético mantiene una postura firme y no quiere facilitar una transferencia al conjunto catalán.

La situación se arrastra desde fines de mayo y tomó mayor dimensión durante la Copa del Mundo, cuando Álvarez hizo público su deseo de cambiar de club. En aquella oportunidad, el atacante expresó: “Trato de ser una persona honesta, yo hablé con gente del club, con los que debía hablar. Lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño” .

Desde entonces, la intención del futbolista no cambió : ya no quiere formar parte del proyecto deportivo encabezado por Diego Simeone y pretende encontrar una solución antes del cierre del mercado europeo.

Barcelona espera, pero no hará cualquier esfuerzo

Barcelona continúa siguiendo de cerca la situación y Julián es la principal prioridad del club para reforzar el ataque. Sin embargo, la institución catalana tampoco estaría dispuesta a realizar una inversión extraordinaria por otro delantero si finalmente no consigue contratar al argentino.

Según publicó el diario Sport, Deco, director deportivo del Barcelona, y Hansi Flick, entrenador del equipo, decidieron no avanzar con una alternativa en caso de que la operación por Álvarez no prospere. El medio señaló que nombres como Harry Kane o Joao Pedro son considerados inaccesibles, mientras que otros atacantes jóvenes todavía no generan consenso dentro del club.

Este miércoles, Flick volvió a ser consultado por la posibilidad de incorporar al delantero durante la conferencia de prensa previa al partido ante Athletic Club de Bilbao. El entrenador alemán evitó profundizar y se refirió a lo expresado previamente por el presidente: “Creo que el presidente ayer lo dejó claro. Deco y yo estamos de acuerdo en lo que dijo”.

Ante nuevas preguntas sobre el argentino, Flick intentó cerrar definitivamente el tema y remarcó: “Lo que puedo decir es eso. Yo no quiero hablar de Julián, quiero hablar de la situación del club. Hemos hecho fichajes muy buenos. El club tiene que pensar en el futuro. Yo, como entrenador, pido lo mejor y más, pero luego puede funcionar o no. Tengo confianza en el equipo y habrá que gestionar cosas, encontrar soluciones para algunos partidos. Pero nuestra calidad es enorme. El club y Deco están haciendo un gran trabajo para los próximos tres y cuatro años”.

Una oferta que todavía no recibió respuesta

Barcelona ya habría enviado una propuesta superior a los 100 millones de euros por Álvarez, pero Atlético de Madrid no respondió al ofrecimiento. El club catalán, que busca sumar al argentino a un ataque liderado por Lamine Yamal, espera que Miguel Ángel Gil Marín modifique su postura antes de avanzar con una nueva oferta.

Por ahora, el escenario permanece trabado: Julián quiere irse, Barcelona lo espera y Atlético no quiere negociar. Con el cierre del mercado cada vez más cerca, los próximos días serán determinantes para definir si el conflicto encuentra una salida o si el delantero deberá continuar en Madrid pese a su deseo de cambiar de club.

Julián Álvarez fue silbado dos veces en el Metropolitano

Julián Álvarez vivió una tarde incómoda el domingo en el Cívitas Metropolitano durante el empate 2-2 ante Villarreal. El delantero argentino recibió silbidos e insultos antes del partido, mientras permanecía entre los suplentes, y volvió a ser abucheado cuando ingresó a los 67 minutos del segundo tiempo.

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El rechazo de los hinchas quedó expuesto desde el anuncio de la formación. Cuando la voz del estadio mencionó a Álvarez entre los relevos, desde las tribunas se escuchó una fuerte silbatina acompañada de insultos. El futbolista siguió la escena desde el banco con gesto serio y la mirada hacia el suelo, en medio de la tensión por su intención de abandonar el club.

La situación se repitió durante el partido. Álvarez ingresó a los 67 minutos en reemplazo de Marc Pubill, después del empate de Gerard Moreno de penal, y nuevamente recibió una lluvia de silbidos. El conflicto se profundizó luego de que el argentino manifestara su deseo de marcharse al Barcelona, una postura que generó malestar entre los simpatizantes pese a que todavía tiene cuatro temporadas de contrato con el Atlético.