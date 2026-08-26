Conflicto entre Tini Stoessel y su padre: la cantante no tiene control sobre sus ganancias, reveló una auditoría + Agregar ámbito en









Tras finalizar el vínculo contractual hace tres meses, la intérprete de 29 años solicitó una revisión sobre la gestión de su patrimonio.

La cantante atraviesa un conflicto financiero respecto a sus bienes con su familia.

La cantante Martina "Tini" Stoessel atraviesa un conflicto legal y financiero con su padre y ex representante, Alejandro Stoessel, luego de que una auditoría revelara que el productor quedó como el único beneficiario de las ganancias generadas durante los 15 años de carrera de la artista.

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Tras finalizar el vínculo contractual hace tres meses, la intérprete de 29 años solicitó una revisión sobre la gestión de su patrimonio.

¿Qué reveló la auditoria solicitada por Tini Stoessel sobre sus bienes? El relevamiento arrojó que todos los derechos económicos de su carrera artística y de su imagen pertenecen a sociedades comerciales donde no figura como propietaria ni accionista, dejando la totalidad del control y cobro de dividendos en manos de su padre.

Alejandro Stoessel, además, mantiene una sociedad comercial con Aquiles Sojo, dueño de la productora Ake Music.

Según trascendió del informe, Tini facturaba de manera esporádica por servicios artísticos por indicación de Stoessel. En 2025, los montos percibidos resultaron desproporcionados en relación con los ingresos reales alcanzados por las firmas que celebraban los acuerdos. Además, la artista carecía de acceso a cuentas bancarias de las compañías y no cuenta con contratos que le aseguren participación en ganancias futuras ni en sus próximos lanzamientos discográficos.

Aunque la artista firmó documentos a pedido de las empresas involucradas debido a la confianza familiar, la auditoría confirmó que nunca cedió de manera formal sus derechos comerciales o de imagen. Actualmente, los abogados de Tini llevan adelante negociaciones con Alejandro Stoessel para desvincular definitivamente el patrocinio y regularizar la titularidad del patrimonio generado, mientras se evalúa si existieron irregularidades en el manejo societario. Pese a la disputa económica, la cantante continúa con los compromisos de su gira internacional FUTTTURA, con fechas confirmadas en México, Argentina, el resto de América Latina y Europa.