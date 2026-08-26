Mensaje al peronismo: Sergio Massa mostró unidad del PJ en Rosario + Agregar ámbito en









“Lo más importante es la unidad”, dijo el jefe del Frente Renovador desde Santa Fe. El PJ comienza a tender puentes de cara al año próximo.

Sergio Massa volvió a pedirle unidad al peronismo para 2027. X @ceciliamoreauok

Sergio Massa reunió a todos los sectores del peronismo en Rosario con un fuerte mensaje de unidad de cara al armado electoral del principal partido de la oposición para 2027. El jefe del Frente Renovador vuelve a asomar como un factor clave para el diálogo dentro del PJ y el martes se mostró acompañado por referentes de las distintas tribus peronistas de Santa Fe.

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El ex candidato presidencial estuvo en Rosario para acompañar al diputado nacional, Diego Giuliano, en la presentación de su libro “La Santa Fe que viene”, un encuentro que reunió a referentes de los distintos sectores del peronismo santafesino. En la evento desarrollado en el Hotel Ariston estuvieron presentes, entre otros, el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez; el candidato para disputar la intendencia de Rosario, Juan Monteverde y Caren Tepp, ambos de Ciudad Futura; Florencia Carignano de La Cámpora; el senador nacional Marcelo Lewandowski, la legisladora provincial Lucila De Ponti del Movimiento Evita; el senador provincial Armando “Pipi” Traferri y el ex diputado nacional Eduardo Toniolli, entre otros.

Sergio Massa este martes en Rosario junto a distintos referentes del peronismo como Germán Martínez y Agustín Monteverde. Se mueve el peronismo Monteverde fue el candidato del peronismo en las últimas elecciones de concejales en Rosario y se impuso al libertario Juan Pedro Aleart. En una elección dividida en tercios, el resultado volvió a exponer las dificultades de La Libertad Avanza para superar el techo del 30%, incluso con el respaldo de la Casa Rosada. En la previa al acto, Massa se encargó junto a Giuliano, titular del FR a nivel nacional, de convocar a todos los sectores para enviar un mensaje de unidad al peronismo de cara al armado electoral del próximo año.

Durante la actividad, Massa destacó el trabajo de Giuliano y valoró que los distintos sectores puedan presentar sus propuestas y acompañarse entre sí. “Es muy lindo que puedan compartir la iniciativa de todos”, sostuvo el dirigente, en referencia a las distintas propuestas que comienzan a surgir dentro del peronismo santafesino. En ese sentido, dejó una definición clara: “Lo más importante es la unidad”. La presencia de Massa en Rosario volvió a poner en valor la necesidad de fortalecer un peronismo federal, con debate, participación y trabajo como base para construir un proyecto común para Santa Fe y para la Argentina.

Con laburo y compromiso se puede y se debe construir la unidad.

Felicitaciones a todos los compañeros de los distintos sectores del peronismo de Santa Fe, a Sergio Massa y los representantes de los trabajadores que acompañaron a Diego Giuliano en el lanzamiento de su libro hoy… pic.twitter.com/3ELwmsDLY6 — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) August 26, 2026 El acto también marcó el lanzamiento de la candidatura a gobernador de Giuliano quien advirtió que "ahora viene una discusión todavía más importante: qué provincia queremos construir”. En ese sentido, el diputado nacional reforzó: “Santa Fe tiene todo para pensar en grande. Y el futuro empieza cuando nos animamos a discutir hacia dónde queremos ir. Qué hacemos con nuestro potencial productivo. Cómo generamos más trabajo. Cómo conectamos nuestro territorio. Qué Estado necesitamos. Cómo logramos que las oportunidades lleguen a cada rincón de la provincia”.

Sergio Massa junta a su tropa De manera escalonada y por regiones, el Frente Renovador de Sergio Massa comenzó a activar su armado territorial de cara a las elecciones 2027. En La Rioja ya se celebró un encuentro de dirigentes del noroeste, con mensajes de unidad al gobernador Ricardo Quintela, y este sábado fue el turno de la provincia de Buenos Aires con una cumbre de referentes de la quinta sección electoral. Dirigentes del massismo en las 27 ciudades de la quinta sección electoral se reunieron en Maipú. El Frente Renovador de Massa comenzó así a organizar sus bases en cada distrito y fijó como uno de sus principales objetivos políticos construir alternativas competitivas para disputar las intendencias. El evento revela la decisión del FR de activar su ingeniería política en el principal distrito electoral del país bajo la conducción de Sergio Massa con la producción, el trabajo, el desarrollo y el federalismo como ejes del debate de cara a la campaña del 2027. Luego del encuentro entre Axel Kicillof, Massa, Ricardo Quintela, Máximo Kirchner y los jefes de bloque del peronismo en el Congreso, se ratificó la defensa de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como mecanismo para dirimir al candidato presidencial en 2027. Pero a la espera de lo que ocurrra con la reforma electoral enviada por Javier Milei al Parlamento para, de mínima, intentar suspender las PASO, sigue pendiente también la discusión por la sucesión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Mientras que en el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio del actual gobernador, ya corren las pre candidaturas de Julio Alak (La Plata), Gabriel Katopodis (Ministro de Infraestructura) y Carlos Bianco (Ministro de Gobierno), La Cámpora mueve a referentes como Eduardo Wado de Pedro (senador nacional) o Mayra Mendoza (Quilmes). En el massismo también cuentan con sus propias figuras y, a la eventual candidatura de Juan Andreotti, intendente de San Fernando, se suma también Sebastián Galmarini, diputado nacional y quien contaría con el visto bueno del jefe del Frente Renovador.