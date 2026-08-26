Roger Federer volvió al US Open con una exhibición junto a Roddick y emocionó al público + Agregar ámbito en









El suizo reapareció en el estadio Arthur Ashe para un duelo simbólico con Andy Roddick, en una noche cargada de nostalgia, recuerdos y ovaciones.

Roger Federer volvió a desplegar su magia Imagen: Web Oficial

El US Open tuvo una escena especial que trascendió la competencia: el regreso de Roger Federer al estadio Arthur Ashe, donde disputó un partido de exhibición frente a su histórico rival y amigo Andy Roddick. Bajo el lema “Un ícono regresa a Nueva York”, el evento reunió a miles de fanáticos que colmaron las tribunas para volver a ver al suizo en acción.

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A sus 45 años, Federer se mostró relajado, sonriente y visiblemente emocionado por el reencuentro con un escenario que marcó gran parte de su carrera. “Es genial estar de vuelta en Nueva York”, expresó ante el público, recordando los momentos más importantes que vivió en el torneo.

Federer-Rodick: un reencuentro cargado de historia y emoción El ex número uno del mundo evocó su primera aparición en el torneo, a fines de los años 90, y también su debut en la cancha central, donde enfrentó a Andre Agassi. Aquel inicio difícil contrastó con el dominio que ejerció años después, cuando ganó cinco títulos consecutivos entre 2005 y 2009, consolidándose como uno de los grandes referentes del tenis mundial.

El ex número uno del mundo evocó su primera aparición en el torneo, a fines de los años 90, y también su debut en la cancha central, donde enfrentó a Andre Agassi. Instagram de Roger Federer Del otro lado de la red estuvo Roddick, campeón en 2003, quien destacó la relación construida a lo largo de los años. “Siempre mantuvimos una amistad en medio de nuestras carreras”, afirmó el estadounidense, resaltando el vínculo que trascendió la competencia.

La exhibición no tuvo carácter oficial, pero sí un fuerte valor simbólico: celebró la trayectoria de dos figuras que marcaron una época y reafirmó el legado de Federer, uno de los jugadores más influyentes en la historia del deporte.