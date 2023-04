La AFA presentó el trofeo del Mundial femenino que recorrerá 32 países

"Bienvenidos a la casa de los campeones del mundo. Es un día muy especial para todos nosotros", arrancó la presentación Claudio Tapia, titular de la AFA. "Cuando llegamos a la gestión, nos encontramos con algo que usualmente no pasa en todas las federaciones. No había proyectos, y hacía muchísimo tiempo que nuestro fútbol femenino no tenía la posibilidad de competir y desarrollar la actividad", agregó.