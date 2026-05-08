Faustino Oro hizo tablas en Cerdeña y quedó a un paso de ser Gran Maestro de ajedrez

El argentino de 12 años empató ante el indio Leon Mendonca y mantiene intactas sus chances de conseguir la tercera norma que necesita para alcanzar el máximo título de la FIDE. Este sábado tendrá una nueva oportunidad ante el polaco Bartlomiej Niedbala.

El ajedrecista argentino Faustino Oro volvió a quedar en la puerta de un hito histórico. El joven de 12 años , actual Maestro Internacional , firmó tablas este viernes ante el indio Leon Luke Mendonca en la séptima ronda del Festival Internacional de Cerdeña y quedó a un paso de obtener la tercera norma que necesita para convertirse en Gran Maestro .

La partida representaba una prueba exigente para el argentino, que llegó al cruce con un ELO de 2528 frente a un rival de mayor experiencia, con 2613 puntos y título de Gran Maestro desde 2021. Oro logró sostener la igualdad, mantuvo su invicto en el certamen y quedó con 4,5 puntos sobre 6 posibles .

Con ese resultado, el argentino se mantiene en la pelea por alcanzar la norma definitiva. Para conseguirla, deberá ganar este sábado, desde las 10.30 de Argentina , frente al Maestro Internacional polaco Bartlomiej Niedbala , de 2378 puntos ELO . En caso de empatar, quedará obligado a imponerse en la última ronda.

En su recorrido por el torneo italiano, Oro venció al alemán Gerhard Lorscheid , al francés Alexis Tahay y al italiano Guido Caprio . Además, igualó ante los indios Adharsh K. , Murali Karthikeyan , Aditya Mittal y ahora Mendonca .

La posibilidad de convertirse en Gran Maestro es el gran objetivo que Faustino Oro persigue desde hace meses. El argentino ya cuenta con dos normas y también alcanzó el rating requerido por la Federación Internacional de Ajedrez , por lo que solo necesita completar la tercera para acceder al máximo título.

El antecedente más fuerte se dio en el Aeroflot Open 2026, disputado en Moscú, donde Oro llegó a la última partida con chances concretas de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia, incluso antes de la marca del estadounidense Abhimanyu Mishra. Sin embargo, debía vencer con piezas negras al ruso Aleksey Grebnev, perdió esa partida y quedó a medio punto del objetivo.

Tras ese resultado, el récord absoluto de precocidad quedó fuera de su alcance por una cuestión de fechas. De todos modos, la búsqueda continuó y el torneo de Cerdeña aparece ahora como una nueva oportunidad concreta para cerrar el proceso: si gana una de las dos partidas que le quedan, podría completar la norma que le falta y coronar su ascenso definitivo dentro de la elite mundial.

El camino de Oro viene marcado por récords de enorme impacto. En junio de 2024 se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia, con apenas 10 años, 8 meses y 16 días. También fue el jugador más joven en superar los 2300 puntos ELO FIDE y, en septiembre de 2025, el primero de 11 años en cruzar la barrera de los 2500 puntos, uno de los requisitos para ser Gran Maestro.

Su explosión global llegó también en el plano digital, cuando en marzo de 2024 derrotó al excampeón mundial Magnus Carlsen en una partida bullet en Chess.com, una victoria que se viralizó rápidamente y reforzó su lugar como una de las grandes promesas del ajedrez mundial.

En el tablero físico, Oro también viene acumulando resultados destacados. Ganó el torneo Legends & Prodigies 2025 en Madrid de manera invicta, con 7,5 puntos sobre 9, actuación que le permitió obtener su primera norma de Gran Maestro. La segunda llegó meses después, en un torneo cerrado disputado en Argentina, donde terminó cuarto con 5,5 puntos y una performance superior a los 2600 puntos. Ahora, en Italia, el argentino vuelve a estar frente a una posibilidad decisiva.