Lionel Messi puso a Francia y España como candidatos al Mundial 2026 y evitó confirmar su presencia

El número diez de la Selección argentina aseguró que el equipo debe ilusionarse, aunque advirtió que otros seleccionados llegan mejor a la Copa del Mundo.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi , analizó el escenario previo al Mundial 2026 y señaló a Francia y España como los principales candidatos al título. Aunque remarcó que Argentina debe mantener la ilusión, evitó confirmar si será parte del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá .

En una entrevista con un canal de YouTube, el delantero de Inter Miami sostuvo que el equipo dirigido por Lionel Scaloni conserva su espíritu competitivo, aunque reconoció que hay futbolistas que llegan con problemas físicos o falta de ritmo.

“Hay muchos chicos que están pasando por lesión o por falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto quedó demostrado que compite y que quiere siempre ganar. Pero sabemos que el Mundial siempre es complicado por las selecciones que hay”, afirmó Messi.

El astro argentino, que durante la Copa del Mundo cumplirá 39 años , pidió sostener la expectativa, pero también marcó que hay otros seleccionados que llegan en mejores condiciones.

“Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos, que llegan mejor como grupo ”, agregó.

Los candidatos de Messi para el Mundial 2026

Para Messi, el seleccionado que mejor llega al Mundial es Francia, al que destacó por su presente colectivo y por la jerarquía de sus futbolistas. “Está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel”, sostuvo.

Luego ubicó a España, vigente campeón de Europa, como otro de los equipos fuertes de cara al torneo. Más atrás, mencionó a Brasil, Alemania, Inglaterra y Portugal, al que definió como una selección “muy competitiva”.

Los dos principales candidatos señalados por Messi aparecen por delante de Argentina en el ranking FIFA. Francia y España lideran la clasificación, mientras que la Albiceleste figura tercera pese a ser la vigente campeona del mundo y bicampeona de América.

La incógnita sobre su presencia y el futuro de la Selección argentina

Messi no confirmó si jugará el Mundial, luego de haber evitado hablar con la prensa en el último partido de Eliminatorias y de mantener la incertidumbre sobre su participación. De todos modos, se espera que forme parte de la convocatoria para defender el título conseguido en Qatar 2022.

Lo que sí dejó entrever es que, después de la Copa del Mundo, se abrirá un nuevo ciclo en la Selección argentina. “Va a quedar un grupo grande y fuerte cuando termine esta etapa del Mundial y se inicie otra. Muchos van a seguir estando”, expresó.

En ese sentido, también se refirió al desafío que implicará conducir a la Albiceleste en la etapa posterior a esta generación. “Va a ser difícil también para el que venga. Que se atreva a estar en la selección después de todo lo que se hizo en esta camada (...) Somos un país que exige, que quiere resultados nada más”, señaló.

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio. Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Por último, Messi también habló de Neymar, su excompañero y amigo, y expresó su deseo de verlo nuevamente con la camiseta de Brasil en la Copa del Mundo. “Me encantaría que esté en el Mundial, se lo merece. Ojalá pueda estar, siempre queremos que estén los mejores y Ney esté como esté siempre va a ser uno de ellos. Sería muy lindo por lo que significa para Brasil y para el fútbol”, concluyó.