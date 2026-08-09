Un plan de u$s1.500 millones: la gran apuesta de la Premier League para "rescatar" al fútbol inglés

La FA y la Premier League decidieron "salvar" a los clubes del ascenso con una inyección de dinero, pero el plan busca evitar que el Gobierno interfiera en sus intereses.

¿Héroes o villanos? El gesto de la Premier League con el ascenso y el entramado oculto detrás de la inyección de dinero.

El fútbol vive un momento bastante crítico en el aspecto económico y no siempre está ligado a las malas decisiones de los dirigentes. Mantenerse competitivo en las categorías más bajas para lograr ascender puede ser un arma de doble filo, ya que, si la suerte no acompaña, toda inversión puede convertirse en un fracaso y poner en riesgo la existencia de varios clubes .

Ante este panorama, la FA decidió aprovechar el buen pasar económico de la Premier League y hacer que sus integrantes sean los encargados de ayudar a otros equipos con riesgo de caer en quiebra. Para eso, se prepara una importante inyección de dinero.

El "New Deal for Football" nace pura y exclusivamente después de la presión del gobierno británico sobre la asociación y los clubes de la máxima división . El Estado no se metió porque sí, pero varios escándalos obligaron a las autoridades a actuar: el intento de creación de la Superliga Europea impulsado por Florentino Pérez o la quiebra y desaparición de históricos como Bury y Macclesfield encendieron las alarmas.

La Justicia ordenó una auditoría masiva dirigida por los propios hinchas y la conclusión fue contundente: el fútbol inglés ya no se puede autorregular . Así nació la "Ley de Gobernanza del Fútbol" y se creó el "Regulador de Fútbol Independiente", conocido como IFR.

El organismo aborda tres puntos críticos: investigar de dónde viene el dinero de los compradores, determinar si existe una gestión deficiente o turbia y tener la facultad de obligar al propietario a vender sus participaciones o echarlo de la institución en caso de comprobar irregularidades. También se planteó una licencia estatal obligatoria, para cuyo otorgamiento será necesario revisar los balances, además de poderes de veto. Todo esto llevó a la creación de la inyección de dinero.

La Premier League decidió aportar durante diez años una suma superior a los u$s1.500 millones. El dinero saldrá de un fondo obtenido al sumar un 2% más a los impuestos que pagan los clubes a la hora de firmar nuevos jugadores.

Es decir, en el hipotético caso de que el Manchester City pague u$s200 millones por Vinicius Junior al Real Madrid, generalmente la FA se quedaba con el 4% de esa suma como impuestos. La nueva propuesta agrega otro 2%, destinado a un fondo que dará dinero fresco a los clubes del ascenso.

La Premier League adopta una postura altruista, pero la medida busca evitar la intervención estatal en los clubes. Cuenta de X: @PremierLeague

Las condiciones que impondrá la Premier League para recibir este apoyo

Lo que parece una medida altruista no es más que un manotazo de ahogado para evitar que el gobierno interfiera y le arruine el negocio a la FA y, sobre todo, a la Premier League, donde están los mayores inversores. El temor a tener una autoridad vigilando permanentemente las cuentas de los clubes podría alejar a los multimillonarios que inyectan enormes sumas al adquirir acciones de las instituciones.

La inyección será escalonada: durante el primer año se estima que se entregarán u$s130 millones, mientras que en el segundo la cifra subirá a u$s260 millones, y así sucesivamente hasta llegar al tope de una suma superior a los u$s1500 millones. Además, un mínimo del 20% de esos fondos deberá invertirse sí o sí en infraestructura, ya sea en el estadio, los predios de entrenamiento o las instalaciones juveniles. Estará prohibido destinar una parte de ese porcentaje a otros gastos.

También se implementará un control estricto de sueldos. Los clubes chicos deberán limitar sus gastos bajo un nuevo sistema que les impedirá realizar inversiones arriesgadas para buscar el ascenso. En caso de incumplir, serán castigados con una quita de puntos de forma inmediata.

A esto se suma un fondo de emergencia, reservado únicamente para salvar de la desaparición a clubes históricos que entren en administración judicial o quiebra. ¿Pero qué opina la entidad encargada de organizar las tres categorías del fútbol profesional de ascenso en Inglaterra?

Los posibles conflictos de esta decisión

Aquí yace el principal conflicto. La Championship, segunda división, no considera justo el trato y sostiene que esto impedirá a los clubes recién ascendidos armar planteles competitivos para jugar en la Premier League. Además, quedarían expuestos en caso de descender al año siguiente, ya que se encontrarían desprotegidos.

La League One y League Two, tercera y cuarta categoría, están más interesadas y presionan para firmar rápidamente el trato. Por eso, si bien el proyecto ya fue presentado y se estima que terminará aceptándose, podrían surgir algunas contraofertas para que todas las partes queden conformes.

En caso de que esto no suceda, llegaría el peor escenario posible para la Premier League, los inversores y la FA: el gobierno no quiere más retrasos y exige una solución. Si no hay acuerdo, intervendrá de oficio y las condiciones serán mucho más duras para los más poderosos.