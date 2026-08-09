El futbolista argentino detenido por ICE será trasladado a un centro de máxima seguridad en Florida

Matías Pourrain permanece detenido desde el jueves y su abogada pidió una fianza de entre 3.000 y 5.000 dólares para recuperar la libertad.

Matías Pourrain permanece detenido desde el jueves, cuando fue interceptado por agentes de ICE antes de viajar con su equipo.

El futbolista argentino Matías Pourrain será trasladado al Krome Detention Center , uno de los principales centros de detención migratoria del sur de Florida, mientras su defensa intenta conseguir su libertad bajo fianza. El jugador permanece detenido desde el jueves, cuando fue interceptado por agentes de ICE en un aeropuerto.

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La abogada Regina de Moraes , representante legal de Pourrain, explicó que el futbolista no tiene antecedentes penales en Estados Unidos y consideró que su situación responde a una zona gris de la legislación migratoria. “ Matías es víctima de un área gris de la ley de inmigración. No tiene antecedentes criminales, considero que una fianza de cinco mil dólares va a estar bien ”, afirmó.

Pourrain, de 34 años , reside en Estados Unidos desde hace siete años. Según explicó su defensa, ingresó al país en 2019 con una visa de turista y posteriormente inició una petición migratoria que todavía permanece pendiente de resolución . El trámite, aseguró la abogada, nunca fue rechazado.

El conflicto se habría originado precisamente en esa situación migratoria. De acuerdo con la explicación de De Moraes, las autoridades consideran que, al no estar aprobada definitivamente la petición, existen motivos para mantener detenido al jugador.

La defensa, en cambio, sostiene que el trámite continúa abierto y que el futbolista no registra antecedentes ni infracciones relevantes que justifiquen una detención prolongada.

La defensa del futbolista argentino sostiene que su trámite migratorio continúa abierto y nunca fue rechazado. @matipourrain

Cómo fue la detención de Pourrain

El arresto ocurrió cuando Pourrain estaba a punto de viajar con su equipo hacia Los Ángeles para disputar una semifinal nacional. El plantel ya había pasado los controles habituales de seguridad y esperaba el momento del embarque cuando tres hombres vestidos de civil se acercaron al jugador.

Según relató su abogada, los agentes le indicaron que necesitaban hacerle algunas preguntas y posteriormente lo separaron del resto del grupo. “Lo que inicialmente parecía una breve verificación terminó convirtiéndose en una detención migratoria”, explicó durante una entrevista con C5N.

De Moraes también sostuvo que el futbolista no opuso resistencia ni protagonizó ningún incidente durante el procedimiento. “Matías no se resistió, no hubo ningún incidente. Después de unos minutos comenzó a enviar mensajes a sus compañeros avisando que lo estaban deteniendo”, contó.

La representante legal también cuestionó los controles migratorios realizados en vuelos domésticos dentro de Estados Unidos. Según afirmó, se trata de una práctica reciente que comenzó hace apenas una semana y que amplió considerablemente el alcance de este tipo de detenciones.

Pourrain será trasladado al Krome Detention Center mientras avanza el pedido de libertad bajo fianza.

El endurecimiento de los controles migratorios

El caso de Pourrain ocurre en un contexto de mayor presión sobre la inmigración por parte de la administración de Donald Trump. De Moraes aseguró que los agentes de ICE tienen actualmente como objetivo realizar 3.000 arrestos diarios y que el Gobierno estadounidense busca avanzar hacia la deportación de un millón de personas.

El futbolista quedó así involucrado en una situación migratoria mientras intentaba continuar con su actividad deportiva. Su defensa insiste en que se trata de una persona sin antecedentes criminales que tiene un trámite migratorio todavía pendiente.

Luego de su arresto, Pourrain fue llevado inicialmente a un centro de procesamiento de ICE en Miramar, en el condado de Broward. Ahora se inició el procedimiento para trasladarlo al Krome Detention Center, una instalación de máxima seguridad para migrantes ubicada en Florida y cuestionada por las condiciones en las que permanecen los detenidos.

ICE mantiene detenido al futbolista argentino mientras su defensa busca acceder a una libertad bajo fianza.

Cuánto podría pagar de fianza

La defensa calcula que la libertad bajo fianza podría establecerse entre 3.000 y 5.000 dólares. “La fianza mínima es de u$s1.500, pero en un caso como el de Matías estimo que podría ubicarse entre u$s3.000 y u$s5.000”, explicó De Moraes.

Para concretar el pago, según detalló la abogada, será necesario que intervenga un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente y que un juez de inmigración autorice previamente la medida.

La letrada se mostró optimista sobre una posible liberación en el corto plazo. Una vez aprobada y abonada la fianza, sostuvo, Pourrain podría abandonar el centro de detención en cuestión de horas, aunque el proceso migratorio no finalizaría con su salida.

El antecedente más reciente es el de la niñera argentina Iliana Noeli Lick, quien también había sido detenida por ICE en Estados Unidos y recuperó la libertad después de pagar una fianza de u$s10.000.

La familia de Pourrain inició una campaña pública para reclamar la liberación del jugador argentino.

El reclamo de la familia

Mientras el futbolista continúa detenido, su pareja, Stefanía Almandoz, también argentina, permanece en Estados Unidos con una visa de estudiante. La situación generó preocupación entre los familiares y allegados del jugador, que iniciaron una campaña pública para reclamar su liberación.

“Matías no es un criminal. Es un hijo, un miembro de una familia, un amigo, un compañero de trabajo y una persona profundamente querida por quienes lo rodean. Detrás de un caso migratorio hay un ser humano real: una familia, un trabajo, amistades y una vida construida durante años”, expresaron.

El caso de Pourrain se convirtió en un nuevo ejemplo de cómo el endurecimiento de los controles migratorios en Estados Unidos alcanza también a personas con permisos de trabajo vigentes y trámites migratorios en curso. Mientras su defensa intenta conseguir la fianza, el jugador deberá continuar afrontando el proceso migratorio iniciado tras su detención.