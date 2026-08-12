Día del Niño se celebra en On City con promociones imperdibles + Agregar ámbito en









La cadena ofrece hasta 40% de descuento y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados, además de opciones de financiación en 24 cuotas fijas y retiro gratuito en más de 200 sucursales.

On City pone el foco en una selección especial de productos pensados para jugar, aprender y disfrutar.

Con el Día del Niño cada vez más cerca, llegan nuevas ofertas a On City, una oportunidad ideal para encontrar los regalos que los más chicos esperan y disfrutar de promociones especiales en tecnología, entretenimiento y productos para toda la familia. Durante estos días, Oncity.com ofrecerá descuentos imperdibles, financiación extendida y beneficios exclusivos en productos seleccionados.

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Del 13 al 16, los consumidores podrán acceder a hasta 40% off y hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas bancarias de entidades participantes, en una amplia variedad de productos de tecnología y electrodomésticos. La propuesta incluye consolas, celulares, tablets, notebooks, televisores, parlantes, pequeños electrodomésticos y mucho más, tanto en oncity.com como en las más de 200 sucursales de la cadena en todo el país.

Con el Día del Niño como protagonista, regalar tecnología y entretenimiento se convierte en una de las opciones preferidas para sorprender a los más chicos. Por eso, On City pone el foco en una selección especial de productos pensados para jugar, aprender y disfrutar, con alternativas para todas las edades y presupuestos.

Además, quienes elijan financiar sus compras con On City Crédito podrán acceder a un beneficio exclusivo de hasta 20% off y hasta 24 cuotas fijas, comenzando a pagar recién en Septiembre. De esta manera, la compañía busca acercar más opciones de financiación y facilitar el acceso a productos de primera línea para celebrar una fecha tan especial.

A los beneficios se suma también el retiro gratuito en cualquiera de las más de 200 sucursales de On City, una alternativa práctica y sin costo adicional para recibir las compras de manera rápida y cómoda.

Con On City, el Día del Niño, celebrar a los más chicos es más fácil, con oportunidades únicas para encontrar el regalo perfecto y disfrutar juntos de una fecha especial.