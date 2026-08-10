Insólito accidente en Brasil: un jugador cayó al túnel de vestuarios durante el festejo de un gol

Jacy Maranhão se lesionó tras caer por las escaleras mientras celebraba un gol ante Chapecoense. El tanto luego fue anulado por fuera de juego.

Jacy Maranhão sufrió una caída durante el festejo de un gol que posteriormente fue anulado por el VAR.

El defensor y capitán del Coritiba, Jacy Maranhão, sufrió una caída por el túnel de vestuarios mientras festejaba un gol frente a Chapecoense, por la 22ª jornada del Campeonato Brasileño. El futbolista logró salir por sus propios medios, pero fue reemplazado al comienzo del segundo tiempo por las molestias que le provocó el golpe.

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La situación ocurrió a los 42 minutos del primer tiempo , cuando Maranhão convirtió de cabeza lo que parecía ser el 2-0 para Coritiba. El defensor tomó la pelota, la colocó debajo de su camiseta y corrió hacia una de las esquinas del estadio Couto Pereira, en Curitiba, para celebrar junto a los hinchas.

Sin embargo, al intentar pasar por encima de la valla publicitaria que separa el campo de juego de las tribunas , el futbolista no advirtió que detrás suyo se encontraba abierta la entrada al túnel de vestuarios.

Maranhão cayó por las escaleras de acceso y el golpe generó preocupación tanto entre sus compañeros como entre los espectadores. A pesar del accidente, el defensor consiguió salir caminando por sus propios medios y continuó con el festejo, esta vez arrodillado frente a la hinchada.

El defensor del Coritiba cayó por las escaleras del acceso al túnel de vestuarios del estadio Couto Pereira.

Luego de la celebración, el jugador recibió atención médica para evaluar las consecuencias de la caída.

El gol terminó siendo anulado por el VAR

La situación tuvo un desenlace todavía más particular. Después del festejo y de la caída, el VAR revisó la jugada y determinó que el tanto no era válido debido a una posición adelantada del propio Maranhão.

El defensor permaneció en el campo durante el resto del primer tiempo, pero no pudo continuar después del descanso. A los dos minutos del complemento fue reemplazado por las molestias físicas que quedaron como consecuencia del golpe.

Tras el encuentro, el propio jugador llevó tranquilidad sobre su estado de salud y explicó cómo ocurrió el accidente.

"Estoy bien. Los defensas no solemos hacer muchos goles y me emocioné. Me olvidé de que el foso estaba abierto y solo me di cuenta cuando ya había saltado. Se me torció un poco el pie, estoy algo dolorido, pero estoy bien", relató Maranhão.

El futbolista logró retirarse por sus propios medios y recibió atención médica después del accidente. @TNnoticiasMx

Por qué el túnel estaba abierto

La caída se produjo por una circunstancia poco habitual. La entrada al túnel de vestuarios suele permanecer cerrada durante los partidos y se abre al finalizar cada uno de los tiempos.

Como la jugada ocurrió apenas unos minutos antes del entretiempo, el acceso ya estaba despejado cuando Maranhão corrió hacia la zona de los aficionados. El futbolista no advirtió la presencia del hueco detrás de la valla antes de intentar saltarla.

La combinación entre el festejo, la cercanía del descanso y el acceso abierto terminó provocando una escena inesperada en el estadio de Curitiba.

Quién es Jacy Maranhão

Jacy Maranhão tiene 29 años, mide 1,92 metros y es uno de los referentes del Coritiba. El defensor atraviesa su segunda temporada en el club y disputa su primera experiencia en la Serie A del fútbol brasileño.

A pesar del susto y de la lesión que lo obligó a salir durante el segundo tiempo, su equipo consiguió quedarse con la victoria ante Chapecoense.

El Coritiba terminó ganando 2-1, aunque el gol de Maranhão no pudo subir al marcador debido al fuera de juego detectado durante la revisión del VAR.