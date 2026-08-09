El día que Enner Valencia fingió una lesión para escapar de la policía en pleno partido

La nueva incorporación de Boca protagonizó uno de los momentos más insólitos en la historia de las Eliminatorias sudamericanas.

El mercado de pases de Boca suele ser una de las noticias más comentadas del fútbol argentino. La institución azul y oro da que hablar cada vez que realiza un movimiento durante la ventana de transferencias, y la llegada del jugador ecuatoriano no pasó inadvertida para la prensa ni los fanáticos.

Si bien Enner Valencia es conocido por hacer goles y ser un referente para su selección nacional, con tres Copas del Mundo disputadas, su episodio más llamativo poco tiene que ver con inflar redes rivales. Aún se recuerda la vez en la que, para evitar ir preso, decidió fingir una lesión y abandonó el campo de juego .

Para entender este insólito momento en la carrera del nuevo delantero de Boca Juniors, hay que trasladarse al 6 de octubre de 2016. Ecuador y Chile se enfrentaban por un duelo correspondiente a las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2018, disputado en Rusia.

En ese entonces, el atacante del Everton de Inglaterra mantenía un conflicto judicial con su expareja por el reclamo del pago de una pensión alimenticia de aproximadamente u$s17.000 para su hija mayor . La Justicia ecuatoriana falló a favor de la mujer y emitió una orden de arresto ante el incumplimiento.

La Policía intentó detenerlo durante un entrenamiento e incluso al bajar del micro en el estadio Olímpico Atahualpa. Con ayuda de dirigentes, compañeros y abogados de la federación, logró evadir a los agentes y meterse en el vestuario. Pero el flamante refuerzo del Xeneize no esperaba lo que ocurriría después.

A los 81 minutos, se tiró al césped y acusó una dolencia física. Los médicos ingresaron, le colocaron una mascarilla de oxígeno, lo subieron a una camilla y se lo llevaron en ambulancia. La policía, cansada de perseguirlo y consciente de la exageración de la situación para escapar nuevamente, terminó corriendo detrás del carrito sanitario.

Finalmente, los abogados presentaron una propiedad como garantía de pago para levantar la orden. Días después, Valencia publicó un comunicado aclarando que tenía la custodia de su hija desde 2015 y denunció una persecución para dañar su imagen. Casi diez años después del hecho, ahora vuelve a ser noticia por su arribo al fútbol argentino.

Ante el llamado de Riquelme para sumarse a Boca, Valencia rechazó la propuesta de Talleres. Instagram de Enner Valencia

Todo listo: Ener Valencia es el nuevo refuerzo de Boca

Enner Remberto Valencia Lastra, nacido en Esmeraldas el 4 de noviembre de 1989, será nuevo delantero de Boca. El jugador de 36 años llega a reforzar una posición en la que ya no se cuenta con Edinson Cavani y donde el DT, Rodolfo Arruabarrena, solo dispone de dos nombres: Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Esto se debe a que Adam Bareiro sufre la misma lesión que el uruguayo que hace poco rescindió su vínculo con el Xeneize y no tiene una fecha estimada de regreso, ya que debió realizarse un bloqueo en la zona lumbar. Este tipo de problemas requiere una evaluación constante hasta que la zona afectada deje de doler.

Tras un último paso por Pachuca de México, Valencia tenía todo arreglado para incorporarse a Talleres de Córdoba después del llamado de Jorge Sampaoli. Pero Juan Román Riquelme interfirió y logró acordar un contrato por un año, con la posibilidad de extenderlo por uno más, además de cumplirle el sueño de vestir la camiseta azul y oro. De esta manera, se convierte en el segundo ecuatoriano en la historia del Club de la Ribera.