La función que los gamers estaban esperando: podrán jugar junto a sus estrellas del fútbol

El nuevo juego de EA Sports suma una novedad que los fanáticos piden desde hace años y que los acercará a sus ídolos.

El nuevo título de EA Sports llega con una función muy esperada por sus fanáticos.

Como si se tratara de uno de los refuerzos más importantes de un club de fútbol , la salida de una nueva edición del EA FC siempre se toma con mucha seriedad entre niños, adolescentes y adultos. Año tras año, EA Sports suma novedades al videojuego para mantenerse como el rey en su propio rubro.

Pero, a diferencia de años anteriores y después de muchos reclamos, incorporó una de las funciones más esperadas por los fanáticos . Ahora, los usuarios podrán retratarse dentro del título con mayor facilidad y sentir que comparten cancha con sus ídolos , sin necesidad de pasar horas editando cada detalle de la cara de su personaje.

Al iniciar el "Modo Carrera", ya sea como jugador o director técnico, cada persona debía pasar mucho tiempo si quería conseguir un avatar parecido a ella en la vida real. Además, no siempre resultaba fácil alterar las distintas configuraciones hasta alcanzar un rostro virtual prácticamente idéntico.

EA Sports siguió los pasos de 2K, compañía encargada de los juegos de la NBA , y sumó una herramienta llamada "PhotoFit" . Esta dará la posibilidad de escanear una fotografía de la persona y moldear con mayor precisión el rostro seleccionado a partir de esa imagen.

En los adelantos se pudo observar cómo funciona: consiste en tomar una imagen y alinear ciertos puntos del rostro. Todavía se desconoce si seguirá el sistema de su par del básquet, basado en una app externa instalada en el celular para realizar el escaneo de manera más sencilla y cómoda, o si directamente se podrá cargar un archivo para dejar la tarea en manos del propio videojuego.

Las demás actualizaciones del juego

Más allá de PhotoFit, EA FC 27 traerá otros cambios en una de las ediciones más ambiciosas vistas hasta ahora. El público se renueva y necesita nuevas experiencias, por eso este año también se atenderá uno de los pedidos de los fanáticos, reclamado desde hace tiempo.

The Ground es un espacio social de mundo abierto con capacidad para hasta 100 jugadores. Allí podrán moverse por distintos distritos con nombres llamativos y estructuras inspiradas en barrios de todo el mundo. Entre ellos aparecerá uno basado en Argentina, llamado "Zeiza" dentro del videojuego.

"The Ground" es una de las nuevas funciones que incorporará el videojuego de fútbol más popular del planeta. EA Sports

El Modo Carrera y Ultimate Team, los más jugados en versiones anteriores, rediseñan varios aspectos para las distintas etapas del título. Las negociaciones de cada futbolista o aquellas a cargo del director técnico tendrán nuevas cinemáticas, una especie de pujas dinámicas y valores más cercanos a la vida real.

Las cartas de FUT y SBCs, parte del modo competitivo online, suman una especie de galería para coleccionarlas y mostrarlas a los demás usuarios. También se pudieron observar cambios en la jugabilidad: la IA defensiva limitará ciertos aspectos de los partidos, además de mejoras en la fluidez de los regates y un rediseño de las pelotas paradas, como los saques de esquina o los tiros libres.