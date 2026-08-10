Cobrará como una leyenda: el impresionante sueldo de Vinícius tras renovar con el Real Madrid

Tras coquetear con la Premier League y poner en duda su continuidad, el brasileño equiparará el sueldo de una vieja gloria merengue y seguirá en la Casa Blanca.

El crack brasileño le puso fin a una de las novelas más intensas que vivió el Madrid en los últimos años.

La gran novela del fútbol europeo llegó a su fin: Vinicius Junior decidió dejar de coquetear con el Arsenal y renovó contrato con el Real Madrid. El astro brasileño parecía tener todo listo para arribar a la Premier League, pero consiguió alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes.

Por un lado, el Merengue se asegura la continuidad de una de sus máximas figuras en el plantel, con una participación clave para Jose Mourinho de cara a su segundo ciclo en el conjunto español. Por el otro, Vini se garantiza una enorme suma de dinero .

La novela parecía destinada a durar mucho y trasladarse a Londres como escenario principal. El contrato de Vinicius Junior con el Real Madrid terminaba en junio de 2027, y eso le daba al jugador la oportunidad de empezar a escuchar ofertas en esta etapa de la actual temporada.

Vinicius llegará a los 400 partidos con el Real Madrid esta temporada, tras haber disputado 375 desde su arribo en 2018.

Allí se hizo presente el Arsenal, dispuesto a seducirlo con su reciente conquista de la Premier League y su llegada a la final de la UEFA Champions League. Los Gunners ganaban mucho terreno para quitarle al Merengue una de sus máximas figuras.

A esto se sumaban otros factores: desde el arribo de Kylian Mbappé, Vini perdió mucho protagonismo y quedó muy atrás en cuanto a los números del contrato. La tensión aumentó con la primera contraoferta del jugador a los despachos de Florentino Pérez: u$s35 millones netos al año . Quería un salario idéntico al del francés campeón del mundo.

Para el presidente del Real Madrid esto era inaceptable y, en medio del tire y afloje, aparecieron las reuniones en Londres entre su agente y allegados al Arsenal. Los ingleses tenían pensado adelantar su llegada con una oferta de u$s170 millones. Sin embargo, así como hubo factores para pensar en su salida, apareció uno que empezó a delinear la renovación.

Después de su participación en la Copa del Mundo con Brasil y unas merecidas vacaciones, Vinicius conoció a su nuevo entrenador: Jose Mourinho. El portugués atraviesa su segundo ciclo en la Casa Blanca y le dejó claro al delantero que lo necesitaba para conseguir éxitos. Así se llegó a un acuerdo que llamó la atención de muchos por el monto final.

El brasileño aún está lejos de las cifras de Mbappé, pero igualó el salario máximo que recibió Cristiano Ronaldo en su paso por el Real Madrid. Instagram de Vinicius Junior

El nuevo sueldo del futbolista brasileño y la comparación con CR7

Finalmente, Vini arregló la renovación de su vínculo con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2032, por una suma de u$s25 millones al año. Aún se desconoce qué bonos por rendimiento y objetivos incluirá su nuevo trato con la entidad española, pero el número llevó a muchos a recordar a otro ídolo de los madrileños.

Después de conquistar tres UEFA Champions League de manera consecutiva, Cristiano Ronaldo deseaba continuar en el Merengue siempre y cuando aceptaran sus nuevas demandas. El pedido era simple, pero difícil de conceder: quería cobrar lo mismo que Lionel Messi en Barcelona.

Florentino Pérez rechazó esta petición y mantuvo su contrato en los mismos números que tendrá ahora el brasileño. Así, con mucho menos recorrido y más joven, el ex Flamengo consigue uno de los contratos más altos de todo el mundo del fútbol y permanecerá en el club donde ya ganó en dos oportunidades el trofeo más importante del Viejo Continente.

¿Y como le fue a Cristiano después de exigirle esos números al presidente del Real Madrid? Para sorpresa de todos, el luso se marchó a la Juventus, que abonó u$s115 millones por su ficha y se llevó sus goles a la Serie A.