Trofeo de Campeones: la gran final del fútbol argentino se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes

Córdoba será la sede en la que se disputará el Trofeo de Campeones 2026 que enfrentará a los campeones de los torneos Apertura y Clausura de la Liga Profesional. El evento, que tendrá lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes consagrará al campeón de campeones de la temporada.

La final del Trofeo de Campeones suma un atractivo particular para los cordobeses. Belgrano, campeón del Torneo Apertura, ya tiene asegurada su participación y aguardará al ganador del Torneo Clausura para disputar un nuevo título oficial del fútbol argentino.

El Trofeo de Campeones , la gran final del fútbol argentino , se disputará el próximo sábado 19 de diciembre en el emblemático estadio que rinde homenaje al Matador, el recordado futbolista que brilló en el Mundial 78. Con este evento, Córdoba consolida su posición como uno de los principales destinos del país para la realización de grandes eventos deportivos.

La elección de Córdoba como sede del partido fue confirmada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol que basó su decisión en la infraestructura, capacidad organizativa y experiencia en la realización de competencias nacionales e internacionales que tiene la provincia.

Cabe recordar, que el estadio Mario Alberto Kempes , ha albergado grandes acontecimientos deportivos. Se inauguró el 16 de mayo de 1978 con un partido entre la Selección Argentina y un combinado de la Liga Cordobesa. Ese acto fue el puntapié inicial para que el estadio se convirtiera en el escenario deportivo, social y cultural más importante del interior del país.

En sus casi 50 años de vida, el estadio, con capacidad para 57.000 personas, fue el anfitrión de ocho partidos del Mundial 78, la Copa América 2011, la Copa Conmebol 1999, Copa Argentina en sus ediciones 2014/15 y 2015/16, Supercopa Argentina 2015, la Copa de la Superliga 2019 y Final Conmebol Sudamericana 2020 entre otros grandes acontecimientos deportivos.

Además, el Mario Alberto Kempes albergó grandes eventos culturales y sus instalaciones recibieron artistas de la talla de Demis Roussos, Luis Miguel, Soda Stereo, Roxette, Serú Giran, Bon Jovi, Aerosmith, Ricky Martin, Los Redondos, Callejeros, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Ricardo Arjona, Shakira, Madonna, Iron Maiden y Paul McCartney, entre tantos otros.

Al conocerse la confirmación de la sede, el gobernador Martín Llaryora celebró que Córdoba haya sido elegida nuevamente para albergar uno de los principales acontecimientos del calendario deportivo nacional. “Nos llena de orgullo que nuestra provincia vuelva a ser elegida por la AFA como escenario de uno de los acontecimientos más importantes del deporte nacional. Esta designación consolida el posicionamiento de Córdoba como un destino de referencia para la realización de eventos deportivos de primer nivel y refleja la confianza en su infraestructura, su capacidad organizativa y la experiencia demostrada”, resaltó.

El funcionario también se refirió a la importancia de ser sede de este evento que excede lo deportivo: “Ser sede del Trofeo de Campeones es mucho más que recibir un gran partido de fútbol. Es una oportunidad para seguir impulsando el desarrollo económico, el turismo y el empleo. Cada evento de esta magnitud moviliza la actividad hotelera, gastronómica, comercial y de servicios, generando un impacto positivo para miles de cordobeses”.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, señaló que “que el Trofeo de Campeones se juegue en Córdoba es un reconocimiento al trabajo que venimos realizando desde el inicio de la gestión del gobernador Martín Llaryora para consolidar a la provincia como sede de los grandes eventos deportivos del país”.

La ciudad se prepara para recibir a los miles de turistas que visitarán Córdoba para esa fecha. Además de disfrutar de un evento deportivo de gran magnitud, la cordialidad cordobesa, su particular gastronomía y sus paisajes increíbles son otros grandes motivos para conocer o volver a visitar una de las provincias más lindas del país.