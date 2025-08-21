La Justicia ordenó la clausura de dos tribunas de la cancha de Independiente por los incidentes en la Copa Sudamericana







La Justicia ya tomó cartas en el asunto tras la barberie que se vivió en el estadio de Independiente anoche, en el partido cancelado ante Universidad de Chile por incidentes.

A horas de la cancelación del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, la Justicia tomó su primera decisión: clausurar la Tribuna Sur Alta del Estadio Libertadores de América, donde ocurrió la barbarie.

De acuerdo a lo informado por el periodista Germán García Grova, la decisión se tomó para “resguardar la escena y obtener la mayor cantidad de pruebas posibles”.

Hasta el momento, se registraron más de una decena de simpatizantes chilenos heridos y alrededor de 100 detenidos. Michael Clark, presidente de la U. de Chile, confirmó que al final del día solo quedarán dos hinchas internados (ambos fueron operados) en el Hospital Fiorito.

De ahora en adelante, la pelota es de Conmebol, que ya definió que el partido no continúe. Resta conocer cuál de los dos equipos será descalificado o, en caso de que apliquen la misma sanción para ambos, quién enfrentará a Alianza Lima en cuartos de final.

Las sanciones que podrían recibir Independiente y la U de Chile: El Reglamento Disciplinario de la Conmebol indica en su artículo 18:

a) Advertencia.

b) Reprensión, amonestación o apercibimiento.

c) Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).

d) Anulación del resultado de un partido.

e) Repetición de un partido.

f) Deducción de puntos.

g) Determinación del resultado de un partido.

h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.

i) Cierre total o parcial del estadio.

j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.

k) Obligación de jugar un partido en un tercer país.

l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.

m) Retirada de un título o premio.

n) Retirada de licencia.

o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.