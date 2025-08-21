Independiente -Universidad de Chile: no, no se registraron muertos en los incidentes pero peligra la vida de un herido

A pesar de que en redes sociales circulara la versión de que habría un muerto como consecuencia de los incidentes en el partido de Independiente contra Universidad de Chile, las autoridades sanitarias lo negaron.

Tras los serios incidentes entre los hinchas de Independiente y la U de Chile, más de 20 personas quedaron internadas en hospitales.

La noche que debía ser de Copa Sudamericana terminó en escándalo y violencia. El duelo entre Independiente y Universidad de Chile quedó suspendido en el Libertadores de América, tras una batalla campal que dejó un saldo de cerca de 100 heridos, destrozos y una larga lista de detenidos.

Si bien circularon rumores en redes sociales sobre supuestas víctimas fatales, las autoridades médicas confirmaron que no hubo muertos. Sin embargo, la situación sigue siendo muy delicada: al menos un hincha de la Universidad de Chile lucha por su vida tras haber caído al vacío.

Mientras tanto, la Conmebol anunció la cancelación del partido y abrió un expediente disciplinario que podría traer consecuencias durísimas para Independiente.

Los incidentes dejaron un saldo de más de 20 internados en distintos hospitales del conurbano bonaerense. En el Hospital Fiorito de Avellaneda ingresaron 22 personas, entre ellas tres argentinos. Los 19 chilenos fueron identificados por el propio presidente de la U de Chile y fueron comunicados en las redes del club. En ese hospital permanece Gonzalo Alfaro , un hincha chileno que cayó desde la tribuna alta cuando intentaba escapar de una golpiza. Su estado es crítico y los médicos advirtieron que su vida está en riesgo.

Locura y violencia: las imágenes de los incidentes entre Independiente y la U. de Chile causan estupor.

En el mismo centro de salud fueron atendidos otros simpatizantes con fracturas y politraumatismos, varios de ellos identificados sin documentación. De madrugada, tres heridos llegaron al Hospital de Wilde y otros cinco al Hospital Presidente Perón de Sarandí , incluyendo a un apuñalado. Ninguno de los internados había recibido el alta hasta las primeras horas del jueves.

Según confirmaron fuentes médicas citadas por La Nación, dos chilenos permanecen en terapia intensiva -uno de ellos, Alfaro- luego de ser intervenidos quirúrgicamente por traumatismos de cráneo con hundimiento y cortes profundos. “Estamos esperando su evolución hora a hora”, señalaron los profesionales.

En paralelo, 97 simpatizantes trasandinos continúan detenidos en la comisaría cuarta de Avellaneda. El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, advirtió que las condiciones de los arrestados son “muy precarias” y reclamó una rápida definición de la Justicia.

independiente-u-de-chile_862x485 Los hinchas que se vieron envueltos en medio de una batalla campal intentan refugiarse contra la pared. Fotobaires

Independiente -Universidad de Chile: las posibles sanciones

El partido, que se disputaba por los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue suspendido a los pocos minutos del segundo tiempo tras los graves enfrentamientos en la tribuna visitante. La Conmebol emitió un comunicado en el que catalogó el encuentro como “cancelado” por falta de garantías de seguridad.

Este escenario abre la puerta a sanciones severas. Según antecedentes recientes, la Confederación ha impuesto penas como la pérdida del partido 0-3, multas económicas millonarias y la prohibición de jugar con público durante varios partidos. Así sucedió este año con Colo Colo, tras incidentes en Chile que dejaron víctimas fatales en un duelo ante Fortaleza de Brasil.

Las primeras declaraciones desde Avellaneda intentaron desligar responsabilidades. El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, sostuvo en TyC Sports que “la organización cumplió con lo que exigía la Conmebol” y apuntó contra los hinchas de la U de Chile. Del otro lado, Michael Clark, presidente del club chileno, responsabilizó al operativo de seguridad y cuestionó que se ubicara a la barra visitante en una bandeja sin rejas sobre público local.

Mientras los directivos se cruzan culpas, la Conmebol analiza el expediente y todo indica que el Rojo podría recibir la sanción más dura por ser el organizador del partido. En paralelo, Alianza Lima espera rival en los cuartos de final. El desenlace, al menos por ahora, no se definirá dentro de la cancha.