Javier Milei apuntó al Congreso por los vetos y advirtió por el ausentismo electoral: "No votar no es una opción"

El Presidente brindó un discurso ante empresarios en una nueva edición de Council de las Américas, que se desarrolló este jueves en el Hotel Alvear.

Luego de una jornada signada por un agitado debate en la Cámara de Diputados y la desvinculación del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo , a raíz de escandalosos audios en donde reconocía pago de coimas al Gobierno, el presidente Javier Milei y su gabinete se mostraron en el Hotel Alvear ante empresarios que se congregaron en una nueva edición del Council de las Américas . Allí, el primer mandatario y su equipo defendieron el modelo económico y pidieron apoyo, tanto en inversiones como en las urnas.

El eje de los discursos oficiales estuvo atravesado por un objetivo común: llevar tranquilidad a los mercados en medio del cimbronazo que atraviesa el oficialismo desde diversos frentes. En ese tono se manifestaron los distintos funcionarios ante un público que los recibió con beneplácito y aplausos. Pero además, el Jefe de Estado asistió en modo campaña, y si bien se mostró optimista de cara a octubre llamó a concurrir a las urnas y pidió elegir "entre dos modelos".

"Estamos a pocos días de las elecciones legislativas locales en la provincia de Buenos Aires y a dos meses de las elecciones legislativas nacionales que cambiarán significativamente la composición de nuestro Congreso. Esto representa una señal de alarma para los kirchneristas, saben que se les acaba el tiempo, saben que vamos a arrasar y les vamos a quitar los asientos que hoy utilizan para su propio beneficio. Por eso están desesperados, echando mano a cualquier recurso a su alcance para detonar el orden macroeconómico y generar una crisis que termine con el Gobierno elegido por el voto popular ", sostuvo el mandatario en un apartado de su discurso, que duró 37 minutos.

Ante los hombres y mujeres de negocios que se dieron cita en el salón principal del histórico hotel, Milei advirtió por "todo tipo de fraude" de cara a los comicios legislativos, y consideró que "Argentina está jugando el partido más importante de su historia": "Debe decidir si persiste en el camino del cambio y el crecimiento o si da marcha atrás para retornar el camino de la miseria y la servidumbre kirchnerista. Hay solo dos caminos: o terminamos lo que empezamos y cambiamos el país de forma definitiva, o volvemos atrás y tiramos a la basura todo nuestro esfuerzo ".

En otro tramo de su discurso, Javier Milei manifestó abiertamente su preocupación por la baja participación electoral que podría afectar los resultados tanto en septiembre como en octubre. "Si la gente va a votar la pelea se puede llegar a inclinar en favor nuestro, porque cuanto más gente vote, menos pesa el aparato, y la realidad es que si, además, le llegamos a ganar en septiembre, porque en octubre les vamos a ganar, pero si les ganamos en septiembre, estaríamos poniendo el último clavo al cajón del kirchnerismo y terminar con el populismo decadente y operador que tanto nos agobia".

En la misma línea, argumentó que "no votar no es una opción viable en esta oportunidad, porque del otro lado hay pirómanos fiscales dispuestos a ir a votar cuantas veces sean necesarias para quedarse con el fruto de nuestro esfuerzo".

Lo escucharon atentos, en primera fila, el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Natalio Grinman; la titular del Council de las Américas, Susan Segal, el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi y el CEO de Corporación América, Eduardo Eurnekian. Por parte del Ejecutivo, se quedaron a escuchar su discurso la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Los empresarios aplaudieron en varias ocasiones al primer mandatario, especialmente cuando ratificó el ajuste fiscal y en ocasión de su llamado a ponerle fin al kirchnerismo. En los pasillos del Hotel Alvear los asistentes dieron su bendición al plan económico del Gobierno. El propio Grinman destacó la gestión oficialista y dijo que se enmarca "en el lado correcto". No obstante, en off varios empresarios confiaron a este medio que la situación está "complicada", pero aseguraron que la senda elegida es "la correcta".

Silencio oficial sobre Diego Spagnuolo

El mandatario evitó en su discurso oficial referirse a la desvinculación del director de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien fue removido tras la filtración de escandalosos audios en los que reconoció el pago de coimas al Gobierno.

Horas antes, el jefe de Gabinete Guillermo Francos fue el único asistente en hablar del tema, cuando al ingresar fue consultado por la prensa acreditada y dijo creer "en la inocencia de Karina Milei y de Eduardo ´Lule´Menem". “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario”, sostuvo, y remarcó que corresponde a la Justicia investigar los hechos y citar a quienes estén involucrados, sin emitir juicio sobre su veracidad.

Según pudo reconstruir Ámbito, el jefe de los ministros participó el miércoles a la noche de una reunión junto a "El Jefe" y el asesor presidencial, Santiago Caputo. El cónclave, que se desarrolló en la oficinas de Jefatura de Gabinete, tuvo lugar antes de que se anunciara oficialmente el corrimiento de Spagnuolo de la gestión, y sirvió para cerrar los detalles del comunicado oficial y delinear la estrategia de comunicación. Previamente, el ministro de Salud, Mario Lugones, quien tiene bajo su jurisdicción a ANDIS, mantuvo encuentros tanto con Caputo como con Karina Milei. La secretaria de Presidencia no se hizo presente este jueves en el encuentro empresario.

"No sé cómo no se fue antes", fue el comentario que se escuchó en boca de algunos funcionarios que caminan Balcarce 50 sobre el abogado, que llegó a la gestión de la mano del propio Milei.