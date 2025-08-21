Tras la montaña rusa de las cauciones, el BCRA definió un nuevo ajuste en encajes para intentar calmar el mercado de tasas Por Solange Rial







El BCRA flexibilizó el cálculo de encajes para mejorar la gestión de liquidez diaria de los bancos.

Una comunicación del Banco Central (BCRA), introdujo una modificación clave en el cálculo del efectivo mínimo (encajes) que deben mantener los bancos. Esta medida busca flexibilizar la operatoria diaria de las entidades monetarias, y les permite mayor eficiencia en la gestión de liquidez, especialmente en un contexto donde el BCRA había pasado a medir encajes de forma diaria en lugar de por promedio mensual.

A partir de septiembre, el Banco Central permitirá que los pases pasivos y cauciones bursátiles en posición tomadora (es decir, cuando el banco toma fondos) se computen para el cálculo de encajes por su posición neta (si es negativa). Esta consideración aplica solo si el vencimiento de la operación coincide con el vencimiento de los encajes y si la operación se realiza en un mercado autorizado por la CNV.

Esto significa que desde septiembre, cuando un banco tome dinero prestado a través de pases pasivos o cauciones bursátiles (posición tomadora), esa deuda podrá restarse del cálculo del encaje (el dinero que el banco debe inmovilizar en el BCRA), pero solo si el resultado neto es negativo (es decir, si tomó más fondos de los que colocó).

Al respecto, fuentes del BCRA detallaron a Ámbito que la Comunicación A 8305, "busca corregir un aspecto puntual en el cómputo de los encajes" ya que hace dos semanas se habían elevado los requisitos sobre cauciones y pases pasivos, siempre que las contrapartes no fueran bancos, y eso se contabilizaba de forma bruta.

"Desde hoy pasará calcularse de forma neta: lo que implica que si una entidad toma liquidez y el mismo día la repone con la operación inversa, esa posición queda neutra y no incrementa la exigencia de encaje. Para determinados arbitrajes representa un alivio, pero no se vincula directamente con las normas más recientes de encajes", explicaron.

La reunión entre el BCRA y los bancos que anticiparon los cambios Tal cual anticipó Ámbito, este martes el Banco Central (BCRA) volvió a verse las caras con los bancos privados. En este segundo encuentro que fue mucho más acotado que el primero y en el participaron solamente los grandes jugadores del sector, el propio presidente de la entidad, Santiago Bausili, les transmitió a los representantes de principales bancos que evalúa correcciones a la normativa de encajes.

