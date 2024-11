La lista de Brasil: Neymar todavía no vuelve, pero sí dos figuras de peso

Pero el técnico brasileño admitió que a "Ney" todavía le falta rodaje.

El joven delantero del Real Madrid Endrick, con pocos minutos en su club, es también la gran ausencia en la convocatoria.

Sin sorpresa, el técnico convocó en cambio a los delanteros merengues Rodrygo y Vinicius Jr, que se vestirá de amarelo después de la gran decepción sufrida al no ganar el lunes el Balón de Oro, que se llevó el español Rodri.

Embed - CBF • Seleção Brasileira de Futebol on Instagram: "ISSO É BRASIL! Seleção Brasileira convocada para as partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas rodadas 11 e 12 das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Confira a lista completa do técnico @dorivaljroficial"