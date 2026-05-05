Brasil bate récord de producción de petróleo impulsado por la guerra en Medio Oriente

El país acelera su producción y exportaciones en medio del conflicto en el Golfo. El cierre parcial de Ormuz reconfigura el mercado global y abre oportunidades.

El crecimiento de la producción se da en paralelo a un fuerte aumento en la extracción de gas natural, que también registró cifras destacadas en el período.

Brasil alcanzó un nuevo récord en la producción de petróleo durante marzo, en un contexto internacional marcado por la guerra en Medio Oriente y las disrupciones en el suministro global de energía. El aumento en la extracción se explica, en gran medida, por la mayor demanda externa y el reacomodamiento del comercio internacional tras las tensiones en el Golfo Pérsico.

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Durante el mes pasado, el país extrajo 4,247 millones de barriles diarios, lo que representó un incremento del 4,6% respecto de febrero y un salto del 17,3% en comparación con el mismo mes de 2025, según datos publicados por el diario Valor Económico.

El crecimiento de la producción se da en paralelo a un fuerte aumento en la extracción de gas natural, que también registró cifras destacadas en el período.

El motor de este crecimiento vuelve a ser el denominado pre-sal brasileño , uno de los desarrollos hidrocarburíferos más importantes del mundo. En particular, el campo de Búzios, ubicado en la cuenca de Santos, se consolidó como el principal polo productivo del país.

Según el informe de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), este yacimiento alcanzó una producción de 886.430 barriles diarios, liderando ampliamente el aporte al total nacional.

En el segmento de gas, el mayor volumen provino del campo Mero, también en aguas ultraprofundas, con una producción de 42,06 millones de metros cúbicos diarios.

Exportaciones en alza por la crisis energética global

El aumento de la producción está directamente vinculado con el crecimiento de las exportaciones. La petrolera estatal Petrobras vendió al exterior un promedio de 888.000 barriles diarios durante el primer trimestre de 2026.

Este salto exportador se explica por el nuevo escenario global. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán afectó la circulación de petróleo a través del estratégico estrecho de Ormuz, generando un reordenamiento en los flujos comerciales.

En ese contexto, países con capacidad de producción estable y sin conflictos geopolíticos, como Brasil, ganaron protagonismo como proveedores alternativos.

La guerra redefine el mapa energético

El impacto del conflicto en Medio Oriente no solo elevó los precios internacionales, sino que también modificó la lógica de abastecimiento. La incertidumbre sobre el tránsito en el Golfo Pérsico llevó a los compradores a diversificar sus fuentes de suministro.

Brasil aparece como uno de los principales beneficiados de este cambio. Su capacidad de incrementar rápidamente la producción y canalizar exportaciones le permitió capitalizar la disrupción en el mercado global.

El crecimiento más marcado en marzo coincide justamente con el inicio de las hostilidades, lo que confirma el vínculo directo entre la crisis internacional y la dinámica productiva del país.

Un nuevo rol para Sudamérica en el mercado petrolero

El desempeño de Brasil refuerza la tendencia de mayor protagonismo de Sudamérica en el mercado energético global. La región, con recursos abundantes y menor exposición a conflictos geopolíticos, se posiciona como una alternativa confiable para abastecer la demanda mundial.

En este escenario, el avance de la producción brasileña no solo responde a factores internos, sino también a una oportunidad estratégica generada por la crisis en Medio Oriente.

La combinación de precios elevados, demanda sostenida y capacidad de expansión coloca al país en una posición favorable para consolidar su rol como exportador clave en los próximos años.