Ya son tres los muertos de la avioneta que se estrelló contra un edificio en Brasil + Seguir en









Las víctimas mortales corresponden al piloto, el copiloto y un empresario vinculado a la tecnología. Uno de los muertos era el hijo de un funcionario de Mina Gerais.

Entre las víctimas fatales figuran el piloto, copiloto y un empresario vinculado al sector de tencología. Captura

Una avioneta con cinco ocupantes chocó en las últimas horas contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, en el sureste de Brasil. Ahora, se confirmó que ya son tres los muertos tras el accidente y que uno de ellos era hijo de un funcionario del estado de Mina Gerais.

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Entre ellos se encuentran el piloto y el copiloto del avión, de acuerdo con el cuerpo de bomberos en un comunicado, citó Reuters. A su vez, tres pasajeros fueron rescatados en estado grave y trasladados al hospital.

Aumentaron a tres los muertos luego del choque de la avioneta en Brasil Horas más tarde, el gobierno del estado de Minas Gerais informó de que uno de los pasajeros había fallecido en el hospital y que los otros dos seguían hospitalizados y estables. Se descartaron daños estructurales en el edificio y que los tripulantes fueran residentes de la zona, según el cuerpo de bomberos.

Las primeras dos víctimas, muertas al momento del choque, fueron identificadas como el piloto Wellington Oliveira (34) y el copiloto Fernando Moreira Souto (36), quien era hijo del alcalde de Jequitinhonha, una pequeña ciudad en el interior de Minas Gerais.

video avioneta brasil Las primeras dos víctimas, muertas al momento del choque, fueron identificadas como el piloto Wellington Oliveira y el copiloto Fernando Moreira Souto.

La tercera víctima fue identificada fue un empresario identificado como Leonardo Berganholi (50). Su hijo Arthur (25) fue ingresado en el hospital Juan XXIII junto al también empresario Hemerson Cleiton Almeida Souto (53). Los pasajeros estaban vinculados a la empresa Uaitag, del sector de tecnología y tarjetas. La avioneta correspondía a un monomotor de prefijo PT-EYT fabricado por la brasileña Embraer. Brasil: una avioneta se estrelló contra un edificio y dejó un muerto y tres heridos graves Un impactante accidente aéreo ocurrió este lunes a Belo Horizonte, Brasil, cuando una avioneta se estrelló contra un edificio en plena zona urbana, provocando escenas de caos y una rápida intervención de los equipos de emergencia. La aeronave, que transportaba a cuatro personas, impactó contra la estructura por causas que aún se investigan. El hecho generó alarma entre vecinos y transeúntes, debido a la magnitud del choque y el riesgo que implicó en un área densamente poblada. Luego del siniestro, se montó un amplio despliegue de bomberos, policías y servicios médicos para asegurar el área, asistir a los heridos y evitar mayores riesgos. Las imágenes del accidente comenzaron a circular rápidamente y muestran la magnitud del impacto, con restos de la aeronave incrustados en la estructura del edificio.

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