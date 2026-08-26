Riada mortal en Nepal: hay 17 muertos y más de 300 desaparecidos

El desastre ocurrió cerca de la frontera con China y dejó graves daños en viviendas e infraestructura. Hay 384 viajeros reportados como desaparecidos.

La inundación afectó principalmente al norte de Nepal, cerca de la frontera con China, en una región montañosa atravesada por numerosos ríos.

Una violenta inundación repentina dejó al menos 17 muertos y cientos de desaparecidos en el norte de Nepal , cerca de la frontera con China, después de que una masa de agua arrasara distintas localidades de la provincia de Bagmati. Las autoridades anticipan que el número de víctimas podría aumentar mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

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La crecida afectó especialmente a Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi , donde el agua provocó graves daños en viviendas, rutas, mercados y obras de infraestructura. La magnitud del desastre obligó a desplegar helicópteros, efectivos de seguridad y equipos de emergencia para localizar a las personas que permanecen desaparecidas.

Las autoridades nepalíes manejan de manera preliminar la hipótesis de que un terremoto provocó un gran deslizamiento de tierra , que habría bloqueado el cauce del río Bhote Koshi y generado posteriormente la inundación.

El Servicio Geológico de Estados Unidos registró un sismo de magnitud 4,4 , con epicentro ubicado unos 77 kilómetros al noroeste de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros. El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, vinculó el movimiento sísmico con el deslizamiento que habría desencadenado la crecida.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades es la cantidad de personas cuyo paradero todavía se desconoce. Según la Junta de Turismo de Nepal , 384 viajeros fueron reportados como desaparecidos en el distrito de Rasuwa.

Las autoridades investigan si un sismo de magnitud 4,4 provocó el deslizamiento de tierra que habría desencadenado la crecida.

Del total, 291 son extranjeros y 93 son ciudadanos nepalíes. Entre los extranjeros figuran 105 ciudadanos indios, 37 indios no residentes, 17 malasios, 12 británicos, cuatro sudafricanos, tres estadounidenses, un australiano y un neerlandés. La nacionalidad de otras 111 personas todavía debe ser confirmada.

La Junta de Turismo aclaró que el registro es preliminar y que la información continúa siendo verificada junto con agencias de viajes, guías, autoridades locales y organismos de seguridad.

384 viajeros fueron reportados como desaparecidos, de los cuales 291 son extranjeros y 93 son ciudadanos nepalíes. X

Operativo de rescate en una zona de difícil acceso

Las tareas de rescate avanzan con dificultades debido al nivel del agua y las características montañosas de la región. Los helicópteros no pueden aterrizar en sectores afectados como Syapru Besi y Timure hasta que las aguas desciendan, según explicó el portavoz del ejército nepalí, Raja Ram Basnet.

A pesar de las complicaciones, equipos de la policía y del ejército participan de las operaciones. También se registraron tareas de traslado de heridos hacia helicópteros y vehículos todoterreno.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, ordenó reforzar las tareas y pidió trasladar a quienes viven en zonas bajas hacia lugares más seguros: “Se han dado instrucciones para trasladar a las personas que viven en las zonas bajas a lugares más seguros”, afirmó.

La Cruz Roja también activó equipos de emergencia, movilizó voluntarios y comenzó a enviar suministros de ayuda humanitaria a las zonas afectadas. La organización pidió a las comunidades mantenerse alertas y seguir las instrucciones oficiales.

La emergencia también alcanzó al Tíbet, donde China desplegó equipos y suministros para asistir a las comunidades afectadas. X

El desastre también afecta al Tíbet

La inundación también alcanzó sectores del Tíbet, donde China desplegó distintos organismos para responder a la emergencia. Las autoridades chinas movilizaron equipos de rescate y asistencia mientras evalúan la magnitud de los daños.

El presidente Xi Jinping ordenó intensificar las tareas de búsqueda y rescate, reubicar a las personas afectadas y prestar atención a posibles “desastres secundarios”. También se enviaron suministros de emergencia, entre ellos tiendas de campaña, estufas, ropa, camas plegables y otros elementos para asistir a las comunidades damnificadas.