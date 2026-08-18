Kevin Lamour dejó su puesto como director de operaciones del organismo semanas después de afirmar que el polémico plan de Gianni Infantino para vender los derechos de explotación de la Copa del Mundo había "engañado" a la administración del ente rector. Las Federaciones de Escocia y Noruega no votarán por Infantino y una organización elevó una carta al máximo en te pidiendo i8mpedir la reelección del dirigente ítalo-suizo.

Cada día que pasa, Gianni Infantino ve más complicada su posibilidad de ser reelecto com presidente de la FIFA.

La crisis dentro de la FIFA no cesa y el presidente Gianni Infantino cada día encuentra mayor oposición a su proyecto de reelección en el máximo ente del fútbol mundial.

En las últimas horas del lunes, Kevin Lamour fue destituido de su puesto como director de operaciones de la FIFA después de que el ejecutivo del organismo emitiera un comunicado el 31 de julio pasado criticando al presidente Gianni Infantino en medio de las repercusiones de la propuesta abandonada de la FIFA Forward Enterprise (FFE).

Lamour declaró que Infantino había "engañado" al personal con respecto al plan de la FFE, que habría supuesto que el organismo rector del fútbol mundial pusiera a disposición de la inversión privada participaciones en la Copa del Mundo.

“La FIFA confirma que la relación laboral entre la FIFA y Kevin Lamour, como director de operaciones, finalizó el 17 de agosto de 2026. La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea la mejor de las suertes en el futuro. No se harán más comentarios al respecto”, señaló un portavoz del organismo

Lamour, quien trabajó anteriormente con Infantino en la UEFA declaró en su momento: “Es un proyecto de una sola persona. Este proyecto no solo no debe seguir adelante, sino que ha llegado el momento de que los líderes políticos del fútbol se hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones adecuadas”.

Lamour también afirmó estar dispuesto a perder su trabajo por hablar públicamente al respecto.

“Si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea”, añadió en su declaración. “Entenderé y respetaré esa decisión. Al menos dormiré bien esta noche”.

Lamour ocupaba el cargo desde noviembre de 2024. Anteriormente fue vicesecretario general de la UEFA, a la que se unió en 2007.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, informó al personal de la salida de Lamour mediante un correo electrónico, en el que también se elogió su trabajo y su papel en la mejora de las relaciones con diversas partes interesadas del mundo del fútbol.

La salida de Lamour se produjo el mismo día en que Infantino perdió el apoyo de la Asociación Escocesa de Fútbol.

Ian Maxwell, director ejecutivo del organismo rector, declaró: "La Asociación Escocesa de Fútbol no votará a Gianni Infantino. Esto está en consonancia con la postura de la UEFA, postura que hemos mantenido en todo momento.

"Cuando eres un administrador en el fútbol, no deberías aparecer ante las cámaras con tanta frecuencia como ha ocurrido en este caso.

"Algo ha fallado si el foco de atención -tras la Copa del Mundo más exitosa y con mayor respaldo, de la que todos los aficionados escoceses presentes hablarán el resto de sus vidas- se ha desplazado ahora hacia incidentes extradeportivos en lugar de centrarse en lo que ocurrió en el terreno de juego. El fútbol no debería estar en esa situación. Debe centrarse en el juego en sí y en la relación con los aficionados.

"Evidentemente, ha habido fallos en la gobernanza, falta de transparencia y falta de diálogo con las asociaciones miembro; es algo que debemos abordar.

"La transparencia y la gobernanza deben cambiar".

El presidente de la SFA, Mike Mulraney, preside actualmente la Comisión de Finanzas de la FIFA.

La salida de Lamour se produce tras la del asesor principal de Infantino, Carlos Cordeiro, quien dimitió en julio debido a su oposición a los planes de la FFE.

Tras sus críticas al proyecto FFE propuesto por Gienni Infantino, Kevin Lamour fue destituido de su puesto como director de operaciones de la FIFA X

Piden a la FIFA impedir la reelección de Infantino

La organización FairSquare envió una carta al Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de la FIFA solicitando que la organización declare a Gianni Infantino inelegible para presentarse a otro mandato en las elecciones presidenciales de la FIFA del próximo año.

FairSquare, es una organización sin ánimo de lucro y grupo de defensa que afirma promover "una gobernanza mejor y más democrática para evitar que las instituciones deportivas contribuyan al daño y al sufrimiento".

La organización, que se convirtió en uno de los principales grupos de presión sobre la presidencia de Infantino, presentó en diciembre una denuncia de ocho páginas ante el Comité de Ética de la FIFA alegando "incumplimientos reiterados" del deber de neutralidad política de la FIFA por parte de su presidente, Infantino, y solicitando además una investigación sobre el proceso mediante el cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el Premio de la Paz de la FIFA.

Esa denuncia ha recibido desde entonces el respaldo de la Federación Noruega de Fútbol, que solicitó al comité que determinara si Infantino había violado los estatutos de la FIFA.

Desde entonces, la presidencia del dirigente de 56 años se ha visto envuelta en controversias y escándalos, sobre todo en torno a la suspensión de la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial y, posteriormente, a su plan clandestino para vender participaciones en eventos y competiciones de la FIFA a Thrive Capital, la empresa de Joshua Kushner.

Las aspiraciones de reelección de Infantino también se han visto perjudicadas, con la UEFA enfrentada al presidente de la FIFA y con la Concacaf y la confederación asiática cuestionando su liderazgo.

FairSquare elevó una carta a la FIFA solicitando que se le impida a Gianni Infantino presentarse a las elecciones. La organización alegó "incumplimientos reiterados" del deber de neutralidad política de la FIFA por parte de su presidente, y solicitando además una investigación sobre el proceso mediante el cual el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el Premio de la Paz de la FIFA. X

Ahora, FairSquare elevó otra solicitud a la FIFA, esta vez para impedir que Infantino se presente a un cuarto mandato el próximo año, lo que extendería su presidencia hasta 2031.

Infantino, que asumió el cargo en 2016 tras los escándalos de corrupción de la FIFA, es el único candidato que hasta el momento ha anunciado su intención de presentarse.

Los presidentes de la FIFA están limitados a tres mandatos, pero en 2022 Infantino declaró que su primera presidencia no contaba, ya que se consideró que completaba el último mandato interrumpido de Sepp Blatter, en lugar de ser un mandato en sí mismo que debería contar para el máximo de tres.

La carta de FairSquare está dirigida a tres miembros de un Comité de Revisión de la FIFA que depende del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento.

La cartadice: “Les escribimos para solicitar que declaren al Sr. Infantino inelegible para postularse nuevamente a la Presidencia de la FIFA, dado que ya está cumpliendo su tercer y último mandato. Una decisión previa del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de no contabilizar su primer mandato viola claramente la letra y el propósito de la disposición estatutaria de la FIFA sobre los límites de mandato presidencial”.

La carta argumenta que el posible cuarto mandato "parece haber sido posible gracias a una decisión u opinión emitida por el Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento en 2022".

Continúa: “El 16 de diciembre de 2022, el Consejo de la FIFA celebró una reunión en Doha, Qatar, tras la cual la FIFA publicó un comunicado de prensa en el que hacía referencia a esta decisión: 'El Consejo de la FIFA también confirmó por unanimidad su acuerdo con la opinión del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento de que el período comprendido entre 2016 y 2019 no cuenta como mandato del actual Presidente de la FIFA, quien, por lo tanto, está a punto de finalizar su primer mandato'”.

Sin embargo, FairSquare afirma que el informe del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento presentado al Consejo de la FIFA nunca se ha hecho público y que la FIFA ha ocultado información al respecto. Argumenta que, dado que Infantino fue elegido mediante un Congreso Extraordinario en 2016, los estatutos de la FIFA deberían interpretarse como que habrá cumplido tres mandatos para el próximo año.

La carta dice: “Ni los Estatutos de la FIFA ni el Reglamento de Gobernanza de la FIFA prevén que se desestime un mandato presidencial por no haber durado el período máximo de cuatro años.

“Los estatutos establecen explícitamente que ‘ninguna persona podrá ejercer como Presidente por más de tres mandatos’, sin hacer distinción alguna respecto a dichos mandatos. La letra de la norma es clara y no prevé ninguna excepción basada en la naturaleza completa o incompleta del mandato, ni con respecto al tipo de Congreso —ordinario o extraordinario— en el que se celebraron las elecciones.”

FairSquare argumenta que “una interpretación que desestimara los primeros tres años de servicio también iría en contra del espíritu y el propósito de la norma”.

El texto indica que la norma existe a raíz de las recomendaciones del Comité de Reforma de la FIFA de 2016, que propuso que "son necesarias modificaciones significativas en su estructura institucional y procesos operativos para prevenir la corrupción, el fraude y el tráfico de influencias, y para hacer que la organización sea más transparente y responsable".

La carta señala que “cabe destacar que el Sr. Infantino fue el representante de la UEFA en el Comité de Reforma de la FIFA de 2016”.

La misiva también expresa el temor de que un presidente de la FIFA pueda abusar de su cargo dentro del Consejo de la FIFA para convocar elecciones anticipadas antes de que finalice su mandato, lo que significa que, en teoría, podría "permanecer en el poder indefinidamente".

“En vista de los diversos abusos de poder del Sr. Infantino y la incapacidad del Consejo de la FIFA para exigirle responsabilidades, tal escenario resulta plausible”, reza la carta.

La nota también indica que la composición y el liderazgo del Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento, así como del Comité de Revisión que funciona como subcomité dentro del mismo, han cambiado desde 2022 y que la decisión tomada en 2022 puede no reflejar la posición actual del Comité de Revisión.

Por lo tanto, la carta solicita a los actuales titulares que “declaren al Sr. Infantino inelegible para postularse a la Presidencia de la FIFA, dado que ello constituiría su cuarto mandato y, por consiguiente, una violación de los Estatutos de la FIFA”.