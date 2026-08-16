La FIFA publicó la Ref Cam de la final entre Argentina y España: qué se dijeron Lionel Messi y el árbitro

La cámara que llevó Slavko Vincic permitió conocer diálogos y momentos inéditos de la final que España le ganó 1-0 a Argentina.

La FIFA difundió la Ref Cam utilizada por Slavko Vincic durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La FIFA publicó las imágenes de la Ref Cam utilizada por el árbitro esloveno Slavko Vincic durante la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a la Argentina. El video permite conocer desde una perspectiva inédita los reclamos de los jugadores, los intercambios entre Messi y el juez y el momento del gol de Ferran Torres.

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La filmación dura poco más de cuatro minutos y comienza en el túnel del estadio, antes de la salida de los equipos al campo de juego. Allí se observa a Messi saludar a Rodri, Unai Simón y Marc Cucurella, antes de acercarse a Slavko Vincic para intercambiar unas palabras.

Una vez dentro del campo, la cámara registra el saludo de todos los futbolistas argentinos y españoles con el árbitro . Luego aparece el sorteo previo al comienzo del encuentro, en el que Messi fue quien eligió primero la cara de la moneda y terminó ganando.

Después del protocolo, Slavko Vincic vuelve a saludar al capitán argentino y a Rodri. En ese momento les dice: “Good luck (buena suerte)” , antes de que comenzara oficialmente el partido.

Con el juego en marcha, una de las primeras situaciones que muestra la grabación tiene como protagonistas a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister , quienes reclaman por una jugada. Ante las quejas, el árbitro intenta ponerle fin al intercambio y dice: “The last one” .

Las imágenes permitieron conocer distintos intercambios entre Lionel Messi y Slavko Vincic durante el partido decisivo.

Como Mac Allister parece no comprenderlo, Slavko Vincic repite la frase en español: “La última vez”, lo que provoca la risa del mediocampista argentino.

Los reclamos de Messi al árbitro

La cámara también permite observar una de las primeras amonestaciones del encuentro. Después de un corte por detrás de Lisandro Martínez sobre Mikel Oyarzabal, Vincic saca la tarjeta amarilla y el defensor argentino continúa su recorrido sin mirar al árbitro.

Más tarde, ante un ataque de la Argentina, Messi reclama una decisión del juez. La respuesta de Vincic queda registrada con claridad: “I see, Lionel: I see (Lo vi, lo vi)”.

Luego de la tarjeta roja a Enzo Fernández, Lionel Messi se acercó a hablarle al árbitro esloveno en la final del Mundial 2026.

El capitán argentino vuelve a cuestionar al árbitro en otro tramo del encuentro. En ese momento, Vincic le pide a Messi que intervenga sobre Paredes: “Please, control Paredes: control Paredes”, en referencia a que el delantero ayudara a tranquilizar al mediocampista argentino.

El gol de España desde la cámara del árbitro

Una vez terminados los 90 minutos reglamentarios, Vincic realiza nuevamente el sorteo entre los capitanes. Esta vez, Rodri resulta ganador.

Poco después llega el momento decisivo de la final: Ferran Torres convierte el único gol del partido, una acción que la Ref Cam registra desde la posición del árbitro, ubicado en la medialuna del área argentina.

Después de la reanudación, la grabación muestra el último intercambio entre Messi y Vincic. Ante un tiro libre favorable a la Argentina, el árbitro le pide al 10 que espere mientras él llega hasta el área para ubicarse correctamente.

La secuencia continúa hasta el final del partido, incluida la jugada en la que Giuliano Simeone pierde una oportunidad y el posterior cierre de la final.

La revelación de Slavko Vincic después de la final

Antes de la ceremonia de entrega de medallas, la cámara registra otro momento particular. A un costado del campo de juego, Vincic conversa con Dani Olmo, quien le reconoce el trabajo realizado durante el encuentro.

El árbitro esloveno admite que había sido un partido duro y el futbolista español le responde que lo hizo “asombroso”. Sin embargo, Vincic todavía tenía una revelación que cobraría especial importancia horas después.

“This is my last match of my career (este es el último partido de mi carrera)”, le confiesa el árbitro al jugador español.

El video concluye con otro momento de la ceremonia: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, es quien le coloca la medalla a Vincic tras la final del Mundial.