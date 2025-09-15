Lamine Yamal se lesionó el pubis y estallaron los memes con Nicki Nicole en las redes sociales







Barcelona informó que el jugador tiene “molestias en el pubis”, desatando una ola de memes en redes sociales sobre su fogoso noviazgo con la cantante argentina.

Una noticia médica del FC Barcelona sobre el joven prodigio Lamine Yamal desató una inesperada catarata de memes y comentarios en redes sociales, vinculando su "molestias en el pubis" con su reciente relación con la cantante argentina Nicki Nicole.

El comunicado oficial del club informó que el jugador presenta una dolencia que le impide entrenar y jugar, lo que provocó una reacción humorística entre los usuarios 2.0.

Apenas el Barcelona publicó el parte médico, las redes estallaron con mensajes ingeniosos y bromas que apuntaban directamente a la vida personal del futbolista.

Los usuarios de X, ex Twitter, no tardaron en tomar con humor la situación, creando diversas teorías y chistes sobre la causa de las molestias de Yamal. Así, tiraron frases como "La Nicki lo dejó seco" o "Se la pasa de perlas con mi amorcito Nicki Nicole. Por eso sos mi ídolo Lamine" se multiplicaron rápidamente, convirtiendo la lesión en un fenómeno viral.

Incluso hubo quienes atribuyeron directamente la culpa a la cantante: "Esto es culpa de nicki nicole". Las reacciones en las redes por la lesión de Lamine Yamal: Embed pic.twitter.com/TMEse1sH5y — Abdur (@Abdurrr0) September 14, 2025 image image image image image Embed Corranse que tiene un plan. pic.twitter.com/uFJXtZ5XKr — Pablo DZP (@PabloDzP) September 13, 2025