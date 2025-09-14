Rosario Central le sacó un empate a Boca gracias a un gol olímpico de Ángel Di María







El Xeneize abrió el marcador con un tanto de Rodrigo Battaglia, pero el campeón del mundo igualó con una genialidad en el Gigante de Arroyito.

Hubo encuentro de campeones del mundo en Rosario.

Boca Juniors empató 1-1 ante Rosario Central este domingo en el Gigante de Arroyito, por la octava fecha del Torneo Clausura 2025. Rodrigo Battaglia puso en ventaja al equipo de La Ribera a los 20 minutos del primer tiempo, pero apenas cuatro minutos después Ángel Di María marcó un gol olímpico que selló la igualdad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo alcanzó la tercera posición de la Zona A con 13 puntos, a dos de los líderes Unión de Santa Fe y Barracas Central. El empate, sin embargo, significó una oportunidad perdida para despegarse en la tabla anual y en la lucha por un lugar en la próxima Copa Libertadores, luego de la derrota de Argentinos Juniors frente a Instituto por 2-0.

Embed

Boca y Rosario Central igualaron en el Gigante de Arroyito El desarrollo del partido mostró un primer tiempo de ida y vuelta, con varias llegadas para ambos lados. Boca golpeó primero gracias a una jugada rápida de tiro libre que terminó con Battaglia cabeceando un centro de Brian Aguirre.

Sin embargo, el Canalla respondió con la categoría de Di María, que convirtió directamente desde el córner y desató la euforia de la hinchada local.

Gol olimpico Di Maria a Boca El gol olímpico de Ángel Di María para empatárselo a Boca. En el complemento, el visitante generó más chances, pero no pudo volver a superar a Jorge Broun. La más clara estuvo en los pies de Williams Alarcón, quien definió desviado tras un pase de Miguel Merentiel. Ahora, Boca recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo domingo a las 21:15 en La Bombonera, mientras que el equipo de Ariel Holan, que sigue invicto y suma 11 puntos en la Zona B, será local ante Talleres el 21 de septiembre.