14 de septiembre 2025 - 14:44

Suspenden la Vuelta de España por incidentes entre la policía y manifestantes pro Palestina

La última jornada de la Vuelta se canceló a 56 km de la meta por enfrentamientos entre manifestantes propalestinos y la Policía en el centro de Madrid.

La última etapa de la Vuelta a España se suspendió en Madrid tras enfrentamientos entre manifestantes propalestinos y la Policía.

La última etapa de la Vuelta a España se suspendió en Madrid tras enfrentamientos entre manifestantes propalestinos y la Policía.

La 80ª edición de la Vuelta a España se suspendió de manera inesperada este domingo en Madrid, cuando faltaban 56 kilómetros para la meta. Manifestantes propalestinos bloquearon tramos del recorrido en Atocha, Cibeles y Gran Vía, obligando a los ciclistas a detenerse y generando enfrentamientos con la Policía, que derivaron en la suspensión de la etapa.

Noticia en desarrollo.-

