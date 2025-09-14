Suspenden la Vuelta de España por incidentes entre la policía y manifestantes pro Palestina

La última jornada de la Vuelta se canceló a 56 km de la meta por enfrentamientos entre manifestantes propalestinos y la Policía en el centro de Madrid.

La 80ª edición de la Vuelta a España se suspendió de manera inesperada este domingo en Madrid, cuando faltaban 56 kilómetros para la meta. Manifestantes propalestinos bloquearon tramos del recorrido en Atocha, Cibeles y Gran Vía, obligando a los ciclistas a detenerse y generando enfrentamientos con la Policía, que derivaron en la suspensión de la etapa.