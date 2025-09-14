Histórico: en la segunda maratón de su carrera, consiguió la primera medalla para Uruguay en mundiales de atletismo

La joven de 25 años Julia Paternain no se había dado cuenta del logro que había conseguido al momento de cruzar la meta, no festejó y mostró desconcierto.

La uruguaya Julia Paternain hizo historia para su país luego de subirse al podio en el Mundial de Atletismo 2025 de Tokio tras finalizar tercera la maratón femenina . Se trata de la primera medalla en la historia de Uruguay en este campeonato aunque al momento de cruzar la meta, la corredora de 25 años mostró desconcierto y cansancio. No festejó ni expresó felicidad ya que llegó sola y no sabía el resultado que había logrado.

Apenas se dio cuenta del logro que había obtenido expresó: “No lo puedo creer”, dijo la deportista luego de alcanzar el mayor reconocimiento de su carrera.

Además de ser un enorme hito en la historia deportiva de su país, también lo fue en su carrera personal. La de este sábado fue la segunda maratón que corrió en su carrera y finalizó los 42,195 kilómetros en Tokio en 2 horas, 27 minutos y 23 segundos. Con esta marca, batió el récord uruguayo en la disciplina.

Sólo fue superada por la keniana Peres Jepchirchir y la etíope Tigst Assefa, las favoritas de la competencia, que cruzaron la meta en 2:24:43 y 2:24:45 respectivamente.

“Terminé y me dijo un oficial que estaba tercera y ahí no lo pude creer. No sabía, no tenía ni idea del bronce al llegar”. A su vez, dejó en claro que antes no sabía cuál había sido su posición: “Creo que eso fue bueno porque así me ahorré estar pensando en que tenía una medalla y que la podía perder. Solo quería llegar al final porque me dolía todo”, dijo en diálogo con la agencia AFP.

Quién es Julia Paternain

Paternain, hija de padres uruguayos, nacida en México y radicada en Estados Unidos, decidió representar al país a través del club Nacional y de esta manera obtuvo de manera sorpresiva el tercer puesto en Japón.

Este mismo año hizo su debut en maratón el 30 de marzo en Estados Unidos con victoria en Rockland Lake, en el Estado de Nueva York, con un tiempo de 2 horas, 27 minutos y 9 segundos.

Solo dos meses antes, el 17 de enero, Paternain completó exitosamente el proceso administrativo frente a World Athletics para representar a Uruguay. Anteriormente, representó a Gran Bretaña -país en el que residió- a nivel juvenil en un Europeo sub-19, justo antes de mudarse a EEUU, donde sigue viviendo en la actualidad.

Desde hace casi dos años la deportista está federada por Nacional y su debut representando a Uruguay se produjo en el medio maratón de Houston, el 19 de enero; cuando finalizó en el puesto 30 con récord nacional.