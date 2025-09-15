La confesión de Franco Colapinto: quién es su mejor amigo en la Fórmula 1, sus referentes y cómo se define







El piloto argentino habló con el sitio oficial de la Fórmula 1 y brindó detalles exclusivos de su intimidad.

Franco Colapinto confesó intimidades: quién es su mejor amigo en la Fórmula 1, sus referentes y cómo se define

El piloto argentino Franco Colapinto rompió el silencio y dialogó con el canal oficial de la Fórmula 1 en la antesala del Gran Premio de Azerbaiyán. Lo primero que le preguntaron fue cómo te describirías en tres palabras, a lo que le respondió: "Humilde, cariñoso y apasionado".

Además, el piloto de Alpine reveló que el brasileño Gabriel Bortoleto es su mejor amigo dentro de la Fórmula 1. Esto dijo sobre el actual corredor de Haas: “Lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando jugábamos karting. Es un buen tipo y ambos somos latinos. Es con quien me siento más cercano”.

En tanto, contó detalles de la relación con su compañero Pierre Gasly, y que ya puede comunicarse en español, inglés, italiano y parcialmente en portugués.

Colapinto también fue consultado por sus referentes y a quienes invitaría a una cena. ¿Quiénes eligió? Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna y Lewis Hamilton. El argentino de 22 años explicó que todos ellos fueron referentes en distintas épocas y lo inspiraron desde niño: “Escuchar sus historias en el deporte y la forma en que cada uno fue el mejor en su momento sería un buen resumen de la historia”, aseguró.

El oriundo de Pilar recordó como su mayor logro en la categoría su desempeño en Bakú 2024, cuando alcanzó la Q3 y terminó octavo con Williams: “Fue impresionante, no tenía preparación y fue un comienzo bastante bueno”. Un año después, volverá al mismo circuito, pero esta vez con Alpine.

Por otro lado, sobre su vida y sus gustos, consultado qué le gustaría ser si no fuese piloto de Fórmula 1 respondió: ingeniero. Esto se debe a que estudió en una escuela técnica con orientación en ingeniería, aunque no lo ve como un futuro laboral inmediato. Además, sobre una película favorita eligió al "Lobo de Wall Street" o "Rush", la pelicula sobre la Fórmula 1 y la rivalidad entre Niki Lauda y James Hunt. Por último, recordó que su pasión por el automovilismo comenzó en la infancia: “Conducía desde los tres años. Siempre me gustó la velocidad, esa sensación de ir al límite”. Además, afirmó que la próxima carrera será clave para consolidar su adaptación a Alpine y sumar experiencia en la Fórmula 1.