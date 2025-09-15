Miguel Ángel Russo habló de su salud y respondió a las críticas: "Hubo muchos que dijeron tonterías"







El entrenador Xeneize reconoció que está "muy bien" y que tiene el alta de los médicos y su familia para trabajar. "El que sabe sobre su salud es uno mismo", expresó.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, habló de su estado de salud luego de volver al banco de suplentes del equipo en el empate 1 a 1 ante Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura 2025.

En conferencia de prensa, Russo, que se recuperó de una infección urinaria, señaló: "¿Vos cómo me ves? Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías. Me entran por un oído y me salen por el otro. Nada más".

"El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no, y si yo estoy hoy trabajando y estoy con todo, es porque tengo el alta de todo y mi familia es la primera", completó Russo, de 69 años, que vivió una tarde muy especial por su regreso a Rosario.

Puntualmente sobre su vuelta a la ciudad santafesina, el DT indicó: "Fue mucho, hay que mantenerse en frío, que es lo más difícil, pero contento de estar en esta ciudad, en este club. Hay que seguir. Venir acá siempre es algo distinto. Yo normalmente vengo. Ahora hacía dos meses que no venía, es mucho tiempo para mí. Estar con amigos, con gente conocida, pero hay que seguir, estamos bien, gracias a Dios".