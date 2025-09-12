Nicki Nicole subió una foto confirmando su romance con Lamine Yamal







La cantante argentina posteó una imagen junto al futbolista estrella del Barcelona, confirmando así el noviazgo del momento.

Nicki Nicole subió una foto confirmando su romance con Lamine Yamal

A través de sus historias de Instagram, la cantante rosarina Nicki Nicole compartió una selfie con el futbolista Lamine Yamal, con un corazón blanco sobre la imagen.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La imagen, que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, despertó la expectativa de los fans y le puso fin a los rumores sobre el vínculo entre la cantante argentina y la estrella emergente del fútbol internacional.

Aunque la publicación fue la primera confirmación oficial, los rumores sobre un acercamiento entre ambos venían circulando desde hace tiempo. Nicki había asistido a la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal, y también se los había visto juntos saliendo de un boliche.

Sin embargo, en los últimos días surgieron versiones que apuntaban a una posible separación. Pero todo cambió cuando el último miércoles Nicki habló de sus sentimientos, durante un evento de la firma Desigual en Barcelona, y expresó: “Estoy muy feliz y estoy muy enamorada”.

Temas Barcelona

Música