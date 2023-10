Lionel Messi cruzó fuerte a un periodista español y lo llamó mentiroso

Al ser consultado sobre un posible homenaje del conjunto catalán durante la inauguración del renovado Camp Nou en noviembre del próximo año, Messi aseguró que no sabe qué sucederá, pero volvió a encender la esperanza de los hinchas catalanes: “Obviamente me encantaría poder despedirme de la gente de otra manera. Creo que quedó una sensación rara cuando me fui y creo que no está bueno con todo lo que compartimos y vivimos juntos, con todo lo que nos dimos mutuamente. No terminar de una manera que tengamos que terminar”.