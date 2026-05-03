Última fecha del Apertura 2026: así se perfilan los cruces de octavos de final y quiénes están clasificados hasta ahora

La última fecha ordena posiciones y perfila los cruces. Todavía hay partidos que pueden modificar el cuadro final.

La última fecha del Apertura empieza a definir los cruces de octavos de final.

El Torneo Apertura 2026 define a los clasificados a los octavos de final con la última fecha en disputa y perfila los cruces rumbo al título, con Estudiantes de La Plata que quedó en la cima de la Zona A y varios equipos grandes que ya aseguraron su lugar en la fase eliminatoria.

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La jornada del sábado dejó marcadores clave que comenzaron a acomodar la tabla. Estudiantes venció 2-0 a Platense y recuperó el liderazgo de su grupo. Además, Independiente superó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y ambos lograron avanzar, mientras que Boca Juniors se impuso ante Central Córdoba en Santiago del Estero y también selló su clasificación.

Otros resultados también influyeron en el panorama general: Banfield derrotó a Barracas Central, Lanús igualó sin goles frente a Deportivo Riestra y Unión empató 1-1 ante Talleres, en duelos que impactaron directamente en las posiciones.

River Plate y San Lorenzo podrían cruzarse en uno de los duelos más atractivos.

Estos serían los cruces de octavos de final hoy

Estudiantes vs. Barracas Central

Boca Juniors vs. Huracán

Vélez vs. Gimnasia

Talleres vs. Belgrano

Rosario Central vs. Independiente

Argentinos Juniors vs. Lanús

River Plate vs. San Lorenzo

Independiente Rivadavia vs. Unión

Un posible clásico que se roba la atención

El duelo entre River Plate y San Lorenzo asoma como uno de los partidos más esperados si se mantiene el cuadro actual. La rivalidad y el contexto eliminatorio podrían convertirlo en el plato fuerte de los octavos, en una instancia que suele dejar cruces de alto voltaje.

El cronograma de la última fecha del Torneo Apertura

Sábado 2 de mayo

Barracas Central 1-2 Banfield

Lanús 0-0 Deportivo Riestra

Central Córdoba 1-2 Boca Juniors

San Lorenzo 1-2 Independiente

Unión 1-1 Talleres

Platense 0-2 Estudiantes

Domingo 3 de mayo

13:30 - Aldosivi vs. Independiente Rivadavia

16:00 - Rosario Central vs. Tigre

16:00 - Racing vs. Huracán

16:00 - Gimnasia vs. Argentinos Juniors

16:00 - Belgrano vs. Sarmiento

18:30 - River Plate vs. Atlético Tucumán

Lunes 4 de mayo

17:00 - Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia

19:15 - Vélez vs. Newell’s

21:30 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto

Lo que falta jugar y cómo puede cambiar todo

Más allá de este escenario, la definición aún no está cerrada. Los partidos restantes serán determinantes para terminar de ordenar las posiciones y definir los cruces finales.

Con varios equipos aún en carrera, el cuadro de octavos podría sufrir cambios de último momento, aunque el panorama ya anticipa una fase eliminatoria cargada de cruces parejos y la posibilidad de un clásico de alto impacto.