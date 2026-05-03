El Torneo Apertura 2026 define a los clasificados a los octavos de final con la última fecha en disputa y perfila los cruces rumbo al título, con Estudiantes de La Plata que quedó en la cima de la Zona A y varios equipos grandes que ya aseguraron su lugar en la fase eliminatoria.
Última fecha del Apertura 2026: así se perfilan los cruces de octavos de final y quiénes están clasificados hasta ahora
La última fecha ordena posiciones y perfila los cruces. Todavía hay partidos que pueden modificar el cuadro final.
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Independiente ganó un duelo directo ante San Lorenzo y ambos se metieron en los playoffs
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Boca derrotó a Central Córdoba y se mantiene como líder de la Zona A
Resultados que empezaron a ordenar el cuadro
La jornada del sábado dejó marcadores clave que comenzaron a acomodar la tabla. Estudiantes venció 2-0 a Platense y recuperó el liderazgo de su grupo. Además, Independiente superó a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y ambos lograron avanzar, mientras que Boca Juniors se impuso ante Central Córdoba en Santiago del Estero y también selló su clasificación.
Otros resultados también influyeron en el panorama general: Banfield derrotó a Barracas Central, Lanús igualó sin goles frente a Deportivo Riestra y Unión empató 1-1 ante Talleres, en duelos que impactaron directamente en las posiciones.
Estos serían los cruces de octavos de final hoy
- Estudiantes vs. Barracas Central
- Boca Juniors vs. Huracán
- Vélez vs. Gimnasia
- Talleres vs. Belgrano
- Rosario Central vs. Independiente
- Argentinos Juniors vs. Lanús
- River Plate vs. San Lorenzo
- Independiente Rivadavia vs. Unión
Un posible clásico que se roba la atención
El duelo entre River Plate y San Lorenzo asoma como uno de los partidos más esperados si se mantiene el cuadro actual. La rivalidad y el contexto eliminatorio podrían convertirlo en el plato fuerte de los octavos, en una instancia que suele dejar cruces de alto voltaje.
El cronograma de la última fecha del Torneo Apertura
Sábado 2 de mayo
- Barracas Central 1-2 Banfield
- Lanús 0-0 Deportivo Riestra
- Central Córdoba 1-2 Boca Juniors
- San Lorenzo 1-2 Independiente
- Unión 1-1 Talleres
- Platense 0-2 Estudiantes
Domingo 3 de mayo
- 13:30 - Aldosivi vs. Independiente Rivadavia
- 16:00 - Rosario Central vs. Tigre
- 16:00 - Racing vs. Huracán
- 16:00 - Gimnasia vs. Argentinos Juniors
- 16:00 - Belgrano vs. Sarmiento
- 18:30 - River Plate vs. Atlético Tucumán
Lunes 4 de mayo
- 17:00 - Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia
- 19:15 - Vélez vs. Newell’s
- 21:30 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto
Lo que falta jugar y cómo puede cambiar todo
Más allá de este escenario, la definición aún no está cerrada. Los partidos restantes serán determinantes para terminar de ordenar las posiciones y definir los cruces finales.
Con varios equipos aún en carrera, el cuadro de octavos podría sufrir cambios de último momento, aunque el panorama ya anticipa una fase eliminatoria cargada de cruces parejos y la posibilidad de un clásico de alto impacto.
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