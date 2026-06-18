Tras el triunfo con goleada frente a Argelia, en las redes sociales comenzó a circular una imagen que demuestra el compromiso del capitán argentino con sus colegas.

Lo que no se vio de Lionel Messi ante Argelia: la foto que circula en las redes sociales

Tras la victoria 3-0 de Argentina ante Argelia, donde Lionel Messi fue figura y marcó los tres goles, el capitán argentino volvió a tener un gesto que lo enaltecen como persona.

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En las redes sociales comenzó a viralizarse una imagen de Messi haciéndole un favor a un colega y posando para una foto con su hija. La foto la publicó Taylor Ward , esposa de Riyad Mahrez , capitán de Argelia y exjugador del Manchester City.

Messi , que vestía la remera utilizada para la entrada en calor, posa con una sonrisa junto a la pequeña niña con la camiseta argelina.

La foto de Messi junto a la hija de Riyad Mahrez (Instagram: @taylorwardx)

El crack rosarino sigue alcanzando marcas históricas. Llegó a 16 goles en Mundiales y es uno de los dos máximos anotadores en la Copa del Mundo junto al alemán Miroslav Klose .

Durante el encuentro, se llevó una ovación de todos los presentes y se lo vio emocionado hasta las lágrimas después de su primer tanto.

“Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación ”, dijo al respecto.

La Selección Argentina jugará su segundo partido del Grupo J ante Austria el próximo lunes a las 14:00 (hora argentina) en Dallas, y cinco días más tarde cerrará la fase contra Jordania en el mismo estadio.