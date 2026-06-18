Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 18 de junio en el Mundial 2026

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Scaloni no quiere correr riesgos y apunta a recuperar a Tagliafico para el cierre de la fase de grupos

nicolas tagliafico

Mientras la Selección argentina prepara el partido ante Austria, una de las principales incógnitas sigue siendo la situación de Nicolás Tagliafico, que continúa recuperándose de un microdesgarro en el sóleo de la pierna izquierda. El lateral se perdió el debut frente a Argelia y, aunque su evolución es positiva, todo indica que tampoco estaría disponible para el segundo compromiso del Grupo J.

La postura del cuerpo técnico es clara: no apresurar los tiempos de recuperación. Por eso, Lionel Scaloni y el equipo médico tienen como objetivo que el defensor pueda volver a estar en condiciones para el encuentro ante Jordania, el último de la fase de grupos. Durante la jornada del miércoles, Tagliafico trabajó en el gimnasio junto a los futbolistas que fueron titulares en el estreno mundialista y no participó de las actividades en campo junto al resto del plantel.

La cautela también está relacionada con el panorama deportivo. Si Argentina consigue un buen resultado frente a Austria y encamina la clasificación, las chances de que el lateral sea preservado hasta el tercer partido aumentarán considerablemente. Por ahora, el ex Banfield continúa con tareas diferenciadas y su regreso dependerá de cómo responda físicamente en los próximos entrenamientos, aunque en la Selección mantienen el optimismo sobre una vuelta antes del inicio de los cruces eliminatorios.