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18 de junio 2026 - 08:53

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del jueves 18 de junio en el Mundial 2026

Tras la goleada frente a Argelia, la Selección argentina retoma los trabajos y el cuerpo técnico evalúa cambios para el segundo partido del Mundial 2026.

Tras la goleada frente a Argelia, la Selección argentina retoma los trabajos y el cuerpo técnico evalúa cambios para el segundo partido del Mundial 2026.

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El plantel volverá a entrenarse en Kansas y Lionel Scaloni empezará a definir el equipo para el duelo ante Austria, con algunas variantes en análisis.

La Selección argentina volverá a entrenarse este jueves por la tarde en Kansas, donde Lionel Scaloni comenzará a diagramar el equipo para el segundo compromiso de la Copa del Mundo frente a Austria. Luego de una jornada enfocada en tareas regenerativas tras la goleada ante Argelia, el cuerpo técnico tiene previsto incrementar la intensidad de los trabajos y realizar los primeros ejercicios tácticos de cara al próximo encuentro.

Con el objetivo de definir la formación, Scaloni también analizará posibles cambios en el once titular. Entre los futbolistas que están bajo evaluación aparecen Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Lautaro Martínez. El lateral derecho fue reemplazado en el entretiempo del debut debido a una cuestión física, ya que venía de recuperarse recientemente de una lesión, mientras que los dos atacantes podrían perder su lugar por cuestiones estrictamente futbolísticas tras una actuación discreta en el estreno mundialista.

Por el momento, Nicolás Tagliafico continúa siendo el único integrante del plantel que trabaja de manera diferenciada. El cuerpo técnico sigue de cerca su evolución física mientras el resto de los jugadores se entrena con normalidad. A tres días del cruce con Austria, Scaloni comenzará a despejar las primeras dudas y a delinear el equipo que buscará dar un nuevo paso hacia la clasificación.

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Scaloni no quiere correr riesgos y apunta a recuperar a Tagliafico para el cierre de la fase de grupos

nicolas tagliafico

Mientras la Selección argentina prepara el partido ante Austria, una de las principales incógnitas sigue siendo la situación de Nicolás Tagliafico, que continúa recuperándose de un microdesgarro en el sóleo de la pierna izquierda. El lateral se perdió el debut frente a Argelia y, aunque su evolución es positiva, todo indica que tampoco estaría disponible para el segundo compromiso del Grupo J.

La postura del cuerpo técnico es clara: no apresurar los tiempos de recuperación. Por eso, Lionel Scaloni y el equipo médico tienen como objetivo que el defensor pueda volver a estar en condiciones para el encuentro ante Jordania, el último de la fase de grupos. Durante la jornada del miércoles, Tagliafico trabajó en el gimnasio junto a los futbolistas que fueron titulares en el estreno mundialista y no participó de las actividades en campo junto al resto del plantel.

La cautela también está relacionada con el panorama deportivo. Si Argentina consigue un buen resultado frente a Austria y encamina la clasificación, las chances de que el lateral sea preservado hasta el tercer partido aumentarán considerablemente. Por ahora, el ex Banfield continúa con tareas diferenciadas y su regreso dependerá de cómo responda físicamente en los próximos entrenamientos, aunque en la Selección mantienen el optimismo sobre una vuelta antes del inicio de los cruces eliminatorios.

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La Selección mostrará parte de su entrenamiento en Kansas mientras Scaloni empieza a definir el equipo

selección argentina

La práctica de la Selección argentina de este jueves tendrá una particularidad: los medios acreditados podrán observar los primeros 15 minutos del entrenamiento en el Sporting KC Training Center. Será la primera sesión de trabajo en la que Lionel Scaloni comenzará a profundizar la preparación táctica para el compromiso ante Austria, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos.

La jornada arrancará a las 17:30 y contará con un operativo especial organizado por la AFA y la FIFA para el acceso de la prensa. Los periodistas deberán trasladarse en buses habilitados desde el estacionamiento SKC - Red Lot y presentar la credencial correspondiente para ingresar al predio. Además, habrá espacios de trabajo tanto en el centro de entrenamiento como en el hotel donde se concentra el seleccionado argentino.

Durante esos minutos abiertos al público se espera que puedan verse los primeros movimientos tácticos de cara al encuentro frente a Austria. En ese contexto, Scaloni analiza posibles modificaciones en la formación titular, especialmente en los casos de Gonzalo Montiel, Thiago Almada y Lautaro Martínez. El lateral fue reemplazado en el entretiempo del debut ante Argelia por una cuestión física, mientras que los dos atacantes podrían perder su lugar debido a decisiones futbolísticas tras su rendimiento en el estreno mundialista.

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