Rosario Dawson confirmó que su participación en la película "Spider-Man: Brand New Day" fue eliminada + Agregar ámbito en









La actriz interpretó a Claire Temple, un personaje recurrente en las series de televisión del Universo Cinematográfico de Marvel.

La actriz confirmó su participación en el filme.

Rosario Dawson reveló que rodó una escena en Spider-Man: Brand New Day, pero que finalmente fue eliminada de la película.

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La actriz interpretó a Claire Temple, un personaje recurrente en las series de televisión del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), comenzando con la primera temporada de Daredevil, antes de aparecer en Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones y The Defenders. Temple es una enfermera que atiende a héroes heridos que no pueden ir al hospital.

Rosario Dawson y el cameo que no fue En Brand New Day, el Spider-Man de Tom Holland se une a The Punisher de Jon Bernthal, otro personaje que apareció por primera vez en la pequeña pantalla. En una reciente aparición en la Comic-Con, Dawson reveló que ella también podría haber dado el salto a los cines con un cameo que finalmente fue descartado.

Cuando le preguntaron con qué superhéroe le gustaría trabajar, Dawson respondió: “Bueno, diría que podría haber dicho Spider-Man. Incluso grabé una escena en la nueva película de Spider-Man, pero me eliminaron”.

Ante los murmullos del público, dijo: “Lo sé. Se lo conté a mi madre y me dijo: ‘Qué mal. Ahora no puedo publicar las fotos’. Y yo le dije: ‘Claro, mamá. Me han sacado del tráiler de la película que tiene más visualizaciones que nunca. El problema es que no puedes publicar tus fotos del detrás de cámaras’”.

Spider-Man: Brand New Day esta siendo un éxito rotundo en taquilla, superando los mil millones de dólares tan solo una semana después de su estreno. Por su parte, "Brand New Day" se convertirá en el cuarto título del UCM en superar los 700 millones de dólares en Estados Unidos, después de Avengers: Endgame (858,3 millones de dólares), Spider-Man: No Way Home (814,8 millones de dólares) y Black Panther (700,4 millones de dólares).

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