La administración de Donald Trump prevé un gasto de al menos u$s900 millones en obras para la Casa Blanca + Agregar ámbito en









Documentos oficiales indicaron que se tratan de fines vinculados a la "modernización". Además, contaría con dinero de privados en vez de fondos autorizados por el Congreso.

Se trata de "proyectos de modernización" en paralelo al salón de baile del ala este. CNN

La administración de Donald Trump tiene previsto destinar al menos u$s900 millones en proyectos de construcción en los terrenos de la Casa Blanca. En lugar de obtener los fondos directamente del Congreso, la Administración reunió dinero de otras agencias y donantes privados, de acuerdo con un informe en el que se detalló el plan.

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La información la dio a conocer el medio de EEUU The Washington Post al citar documentos oficiales. Los contratos confidenciales y los archivos de planificación relacionados indican que la Administración tiene previsto utilizar el dinero de esa cuenta para "proyectos de modernización" de la Casa Blanca, añade el informe.

La administración Trump prevé al menos u$s900 millones en obras para la Casa Blanca La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones ordenó al gobierno que detuviera las obras de un salón de baile de u$s400 millones en el ala este de la Casa Blanca, ya demolida, lo que supuso un importante revés para el líder republicano en un caso que pone a prueba su autoridad presidencial.

La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones ordenó al Gobierno que detuviera las obras de un salón de baile de u$s400 millones. Depositphotos Al ser preguntado por la información del Post, un portavoz de la Casa Blanca reiteró que las renovaciones del ala este están indisolublemente ligadas a la seguridad del presidente, los terrenos de la Casa Blanca y los activos de la infraestructura de seguridad.

Un tribunal de EEUU frenó las obras para el salón de baile de Donald Trump en la Casa Blanca y pidió aval del Congreso La Justicia de EEUU volvió a ponerle un freno a uno de los proyectos más ambiciosos de Donald Trump dentro de la Casa Blanca: la construcción de un nuevo salón para grandes recepciones y cenas de Estado, valuado en u$s200 millones. Un tribunal de apelaciones confirmó este jueves que las obras necesitan el aval del Congreso, al considerar que el presidente no puede disponer por sí solo de modificaciones permanentes sobre la residencia ejecutiva.

El fallo confirmó una sentencia emitida en abril por un juez federal, que había bloqueado la mayor parte de los trabajos hasta que el Poder Legislativo apruebe formalmente el proyecto, impulsado por la administración republicana como una de las mayores remodelaciones del complejo presidencial en décadas. "Todo presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y de la residencia ejecutiva", escribieron en su decisión los jueces Patricia A. Millett y Bradley N. Garcia, integrantes del tribunal de apelaciones.