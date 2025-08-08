Marcos Rojo rompió el silencio tras su salida de Boca: "Prefiero guardarme muchas cosas"

El futbolista realizó un largo y duro descargo en sus redes sociales tras su polémica salida de Boca.

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca tras ser marginado por el entrenador y la dirigencia. Si bien su vínculo terminaba en diciembre, aceptó cortarlo ya que apareció Racing para incorporarlo inmediatamente.

El defensor se refirió a su salida del "Xeneize" con un extenso descargo en las redes sociales, donde dejó fuertes frases.

“Hoy me toca despedirme de Boca. Del club del cual soy hincha y donde siempre quise jugar. Pude cumplir ese sueño y por eso seré un agradecido. a la vida siempre” , comenzó la publicación, en el que recordó los años y el “orgullo de ser capitán”.

“Quiero que uds, los hinchas, sepan que cada vez que defendí esta camiseta di todo. Se que a veces, me equivoqué” , reconoció el defensor.

En la continuidad, fue tajante: “Me toca irme de donde no quisiera tener que irme nunca, pero creo que hay ciclos que se terminan. A veces, no como uno quiere”.

“Fui el jugador más feliz del mundo vistiendo mis colores. Le pido disculpas al hincha por mis errores y les agradezco por el apoyo que siempre nos dieron aunque a veces las cosas no salían”, sostuvo.

Por último, fue concreto al callarse situaciones, las que da a entender que sucedieron: “Hay cosas que prefiero guardarme, por el bien de Boca, que es lo único que me importa: el club y sus hinchas”, cerrando con los agradecimientos del caso y un “los voy a extrañar”.