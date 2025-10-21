Boca: acusan a Luis Advíncula de chocar en contramano e intentar fugarse







El jugador de nacionalidad peruano fue denunciado ante la Justicia. Se conocieron las imágenes del accidente.

El jugador de la selección peruana y Boca Juniors habría chocado de contramano y se habría intentado dar a la fuga. X.com

El lateral de Boca Juniors, Luis Advíncula, fue denunciado por protagonizar un accidente de tránsito el pasado 28 de agosto en la localidad de Canning, en el partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires. El siniestro se hizo público en las ultimas horas, luego de que una mujer involucrada en el accidente compartiera un video vía redes sociales.

El hecho ocurrió a la 1.20 de la madrugada, en la zona de Mariano Castex al 5000, a pocos metros de la rotonda que conecta con la Ruta Provincial 58. Según reconstruyeron fuentes policiales, Advíncula manejaba una camioneta Mercedes Benz cuando, por causas que aún se investigan, tomó la rotonda en contramano y terminó impactando de costado contra otro auto, en el que se encontraba la denunciante, que esperaba para incorporarse a la RP 52.

El golpe hizo que el jugador de Boca perdiera el control y el Mercedes terminara sobre el cantero central. De acuerdo con la denuncia y con las imágenes captadas por una cámara de seguridad, difundidas luego por Infobae, el defensor siguió su marcha sin detenerse a constatar el estado de la otra conductora, lo que derivó en una acusación por intento de fuga.

El video de cómo quedó el auto que chocó Luis Advíncula La mujer afectada relató el episodio en TikTok, donde publicó el video del choque acompañado por un mensaje irónico: “POV (punto de vista por sus siglas en inglés): te choca Advíncula, se da a la fuga y la Policía lo encuentra. ¿Adivinen si la Policía labró un acta?”. En el mismo video, se observa parte del daño ocasionado en ambos vehículos y la posterior intervención policial.

choco advincula Si bien el jugador fue identificado horas después por personal de seguridad, el episodio generó polémica porque, según la denunciante, los agentes no labraron el acta correspondiente al siniestro. Las cámaras de seguridad confirmaron que el Mercedes Benz continuó unos metros después del impacto. El vehículo, propiedad de Advíncula, terminó con daños visibles en el paragolpes y en la óptica izquierda, que quedó completamente destruida.

Temas Boca Juniors