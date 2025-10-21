Copa Davis: Alemania confirmó el regresó del número 3 del mundo para jugar contra Argentina

El N°3 del ranking mundial ATP regresará a disputar la Copa Davis luego de casi tres años, justo para enfrentar a la Argentina en el Final 8 del torneo.

El número tres del mundo en el ranking ATP, Alexander Zverev vuelve a jugar la Copa Davis tras casi tres años de ausencia en Alemania y lo hará en el Final 8 de Bolonia ante Argentina.

Zverev comenzó muy bien la temporada, al alcanzar la final del Abierto de Australia y luego logró su único título ATP del año en Munich en abril, pero desde allí no logró regularidad.

Es probable que Zverev juegue el single 1 ante Francisco Cerúndolo , que será la primera raqueta del equipo capitaneado por Javier Frana , según dio a conocer la Asociación Argentina de Tenis este lunes por la mañana.

Respecto a Copa Davis , Alexander Zverev no formó parte de su selección desde febrero de 2023, cuando los teutones cayeron ante Suiza por los Qualifiers. A lo largo de su carrera, formó parte de 10 convocatorias y disputó siete series, en las que acumula ocho triunfos y seis derrotas.

Javier Frana , capitán argentino, confirmó el mismo equipo que superó a Países Bajos por 3-1 en la segunda ronda de los Qualifiers 2025 disputada en Groningen.

Así Francisco Cerúndolo (21), Tomás Etcheverry (63), Francisco Comesaña (68) y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni serán los protagonistas en el Final 8. El conjunto albiceleste debutará en los cuartos de final frente a Alemania el jueves 20 a las 13:00 (hora Argentina).

El capitán germano, Michael Kohlmann, dio a conocer la nómina para enfrentar a Los Halcones con Jan-Lennard Struff (91°), Yannick Hanfmann (126°), los doblistas Kevin Krawietz (10°) y Tim Puetz (11°), y el regreso de la mejor raqueta de su país.

El ganador del duelo entre Argentina y Alemania se medirá en semifinales ante el vencedor del choque entre República Checa y España, que tendrá entre sus filas al número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.