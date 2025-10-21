El historial entre Racing y Flamengo, de cara a las semifinales de la Copa Libertadores







De cara al choque que definirá al primer semfinalista del máximo certamen continental. repasá cómo es el historial entre el equipo argentino y el brasileño. La "Academia" prevaleció en los mano a mano.

El historial entre Racing y Flamengo, de cara a las semifinales de la Copa Libertadores

En la antesala de las semfinales que disputarán por la Copa Libertadores 2025, repasamos el historial entre la "Academia" y el "Mengao". En total, Racing y Flamengo jugaron siete veces: con un triunfo para los de Avellaneda, dos de los brasileños y cuatro empates.

Sin embargo, detrás de esos datos hay algo más: en los mano a mano a eliminación directa, el equipo argentino clasificó las dos veces. En las noches más adversas, la "Academia" encontró su mejor versión. Hay historias que no terminan, apenas cambian de escenario.

Racing y Flamengo vuelven a cruzarse en unas semifinales, con Gustavo Costas en rol protagónico: antes como jugador, ahora del otro lado de la línea de cal, como si el tiempo no pasara, sino que girara.

El primer encuentro, el 18 de enero de 1964, terminó en victoria del "Fla", que se impuso 2 a 0. Luego, se enfrentaron en la Supercopa Sudamericana 1992, cuando el club de Avellaneda atravesaba una crisis institucional profunda.

La ida se jugó en San Pablo (porque el Maracaná estaba cerrado por refacciones) y terminó 3 a 3, en un partido tan intenso como caótico, con cuatro expulsados.

En la vuelta, en Avellaneda, un gol de Alfredo Graciani selló el 1 a 0 y la clasificación a la final. Una de las figuras de aquel equipo era Gustavo Costas, en el mediocampo. El segundo cara a cara entre la "Academia" y el "Mengao" fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2020, en plena pandemia. El Cilindro vacío fue testigo del primer 1 a 1, con Licha López como emblema. En el Maracaná, hubo otro 1 a 1 sobre la hora que obligó a que la historia se definiera por penales. En la pena máxima, la "Academia" se impuso por 5 a 3. Así, Racing dio la sorpresa y eliminó al campeón defensor. Por último, el cruce entre argentinos y brasileños se repitió en la fase de grupos de la Libertadores 2023. En Avellaneda terminaron empatados 1 a 1, como en los tres encuentros anteriores. En el Maracaná, en cambio, el "Fla" pudo hacerse fuerte y se impuso 2 a 1.