Polémica en Tijuana: un boxeador fue descalificado por una patada a su rival







Ángel Fierro sorprendió al público al golpear de esa manera, acción que provocó su inmediata expulsión y generó indignación entre los asistentes y la Comisión de Box local.

Abraham “Bombi” Cordero quedó tendido en el suelo tras el golpe

La velada de boxeo en el Auditorio Municipal de Tijuana terminó envuelta en controversia luego de que Ángel “Tashiro” Fierro fuera descalificado en el tercer asalto por un golpe antirreglamentario a Abraham “Bombi” Cordero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El púgil tapatío sorprendió al público al lanzar una patada durante el combate, acción que provocó su inmediata expulsión y generó indignación entre los asistentes y la Comisión de Box local.

Polémica en Tijuana: un boxeador fue descalificado por una patada a su rival El duelo, organizado por Torneos de Box, había comenzado con intensidad. Fierro dominó los primeros intercambios con su jab, mientras Cordero respondió con golpes precisos y cerró el primer round de manera pareja. En el segundo asalto, ambos mantuvieron el ritmo, despertando gran entusiasmo entre los fanáticos.

boxeo-va

Sin embargo, todo cambió en el tercer episodio. Tras recibir una derecha directa al rostro, Fierro perdió la compostura y, en un momento de tensión, lanzó una patada al cuerpo de su oponente. La reacción causó asombro y llevó al árbitro a detener el combate de inmediato, otorgando la victoria por descalificación a Cordero, quien ahora acumula 16 triunfos, 6 derrotas y 2 empates.

El presidente de la Comisión de Box de Tijuana, Diego “El Pelucho” Morales, calificó el incidente como “injustificable” y adelantó que se analizarán sanciones severas. Fierro, que buscaba relanzar su carrera ante su público, se enfrenta ahora a un nuevo revés que podría afectar su futuro profesional.

Temas boxeo

México