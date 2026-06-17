Messi, Klose, Pelé, Mbappé y más: quiénes son los máximos goleadores de la historia de los Mundiales + Agregar ámbito en









Lionel Messi alcanzó a Miroslav Klose con su hat-trick ante Argelia y se sumó a la cima de una lista integrada por las mayores leyendas del fútbol.

Lionel Messi alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo y comparte el récord histórico con Miroslav Klose.

Lionel Messi alcanzó a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales tras convertir los tres tantos de la victoria de Argentina ante Argelia. El capitán albiceleste llegó a 16 goles en Copas del Mundo y quedó en lo más alto de una clasificación reservada para los futbolistas que dejaron una huella imborrable en el torneo más importante del planeta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El récord del alemán parecía difícil de igualar cuando se retiró con 16 tantos en 24 partidos, pero la vigencia de Messi le permitió alcanzar esa cifra en el Mundial 2026. A sus 38 años, el rosarino sigue ampliando su legado y ahora comparte la cima de una tabla que incluye a campeones del mundo, Balones de Oro y algunos de los delanteros más determinantes que tuvo el fútbol.

Quiénes son los máximos goleadores de la historia de los Mundiales A lo largo de las distintas ediciones de la Copa del Mundo, varios futbolistas lograron convertir sus nombres en sinónimo de gol. Esta es la lista actualizada de los máximos anotadores en la historia del torneo:

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos

Lionel Messi (Argentina): 16 goles en 27 partidos

Ronaldo (Brasil): 15 goles en 19 partidos

Gerd Müller (Alemania): 14 goles en 13 partidos

Kylian Mbappé (Francia): 14 goles en 15 partidos

Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos

Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos

Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles en 5 partidos

Jürgen Klinsmann (Alemania Occidental/Alemania): 11 goles en 17 partidos Kylian Mbappé, el único activo que amenaza el récord de Messi y Klose Aunque Lionel Messi alcanzó la cima de la tabla histórica con 16 goles, la pelea por el récord todavía no está cerrada. Muy cerca aparece Kylian Mbappé, que ya acumula 14 tantos en apenas 15 partidos mundialistas y se mantiene como el futbolista en actividad con más posibilidades de superar esa marca en el futuro.

Mbappe - Francia Kylian Mbappé aparece entre los primeros puestos y es uno de los futbolistas activos con posibilidades de seguir escalando. @equipedefrance La diferencia entre ambos también refleja dos trayectorias muy distintas. Mientras Messi construyó su registro a lo largo de seis Mundiales, desde Alemania 2006 hasta la actualidad, el delantero francés consiguió acercarse a los primeros puestos en una cantidad mucho menor de encuentros y con varios años de carrera internacional todavía por delante. Con el Mundial 2026 recién comenzado, tanto Messi como Mbappé tienen la oportunidad de seguir ampliando sus números. El argentino comparte el liderazgo histórico con Miroslav Klose, mientras que la estrella francesa continúa acechando desde el tercer escalón de una clasificación reservada para las mayores leyendas de la Copa del Mundo.